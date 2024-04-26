Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на чемпионате Европы

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по дзюдо.
Как передает İdman.biz, во второй день соревнований выступят три азербайджанских спортсмена. Все основное внимание будет приковано к трехкратному обладателю титула Хидаяту Гейдарову (73 кг), который будет бороться за четвертое чемпионство.
73 кг
Хидаят Гейдаров начнет выступление со второго круга. Его соперником будет победитель пары Кестутис Виткаускас (Литва) - Индрит Кулхаж (Албания).
Рашид Мамедалиев ждет победителя пары Дарко Топалович (Босния) - Джошуа Грин (Ирландия).
81 кг
Зелим Цкаев встретится с победителем пары Максим Тригуб (Ирландия) - Насе Геркович (Словения).
После первого дня ЕВРО в активе нашей команды одна серебряная награда, выигранная Балабеем Агаевым (60 кг).
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