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Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
26 Апреля 2024 09:01
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на чемпионате Европы

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований выступят три азербайджанских спортсмена. Все основное внимание будет приковано к трехкратному обладателю титула Хидаяту Гейдарову (73 кг), который будет бороться за четвертое чемпионство.

73 кг

Хидаят Гейдаров начнет выступление со второго круга. Его соперником будет победитель пары Кестутис Виткаускас (Литва) - Индрит Кулхаж (Албания).

Рашид Мамедалиев ждет победителя пары Дарко Топалович (Босния) - Джошуа Грин (Ирландия).

81 кг

Зелим Цкаев встретится с победителем пары Максим Тригуб (Ирландия) - Насе Геркович (Словения).

После первого дня ЕВРО в активе нашей команды одна серебряная награда, выигранная Балабеем Агаевым (60 кг).

İdman.biz

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