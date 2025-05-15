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Турниры "Большого шлема" возобновятся с июля

Дзюдо
Новости
15 Мая 2025 10:11
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Турниры "Большого шлема" возобновятся с июля

Серия турниров «Большого шлема» по дзюдо возобновится в конце июля.

Как передает İdman.biz, пауза в проведении соревнований рейтинговой серии связана с подготовкой сборных к чемпионату мира, который состоится 13-19 июня в Будапеште (Венгрия).

А первым значимым стартом после мундиаля станет «Большой шлем» в Улан-Баторе (Монголия), намеченный на 25-27 июля.

Календарь оставшихся важных стартов в календаре дзюдо выглядит следующим образом:

13-19 июня. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия)
25-27 июля. «Большой шлем» в Улан-Баторе (Монголия)
17-19 октября. «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ)
14-16 ноября. Гран-При в Загребе (Хорватия)
6-7 декабря. «Большой шлем» в Токио (Япония).

İdman.biz

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