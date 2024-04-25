Разия Алиева хочет играть за границей: !Переговоры продолжаются! - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки сборной Азербайджана и «Азеррейла» Разии Алиевой сайту İdman.biz
- В чемпионате Азербайджана вы снова завоевали золотые медали. Как бы вы оценили сезон?
- Чемпионат с каждым годом становится все лучше. Этот сезон прошел на высоком уровне. Мы сделали все возможное и усердно работали, чтобы выиграть чемпионат.
- Выиграв финал у «Абшерона», которому проиграли на старте, вы поднялись на вершину пьедестала почета. Как думаете, почему вы выиграли чемпионат?
- У каждого из нас есть своя роль в этом успехе. Однако больше всего трудился главный тренер Ченгиз Акарчешме. Потому что он много работал с нами ради этого успеха.
- Вам присвоено звание самого молодого и перспективного игрока года. Это не стало сюрпризом?
- Я была очень рада получить награду. Я этого не ожидала. Для меня это было мотивацией. Я буду усерднее работать для нашего волейбола.
- Какие у вас карьерные планы?
- В следующем сезоне хочу показать себя за границей. Переговоры по этому поводу еще продолжаются. Поэтому я ничего не могу сказать наверняка.
- Нашу сборную ждет Золотая Лига Европы . Каковы ваши ожидания от этого турнира?
- Думаю, будет сложно, но мы будем играть изо всех сил, чтобы победить. Будем максимально готовиться к матчам.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz