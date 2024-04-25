Разия Алиева хочет играть за границей: !Переговоры продолжаются! - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки сборной Азербайджана и «Азеррейла» Разии Алиевой сайту İdman.biz

- В чемпионате Азербайджана вы снова завоевали золотые медали. Как бы вы оценили сезон?

- Чемпионат с каждым годом становится все лучше. Этот сезон прошел на высоком уровне. Мы сделали все возможное и усердно работали, чтобы выиграть чемпионат.

- Выиграв финал у «Абшерона», которому проиграли на старте, вы поднялись на вершину пьедестала почета. Как думаете, почему вы выиграли чемпионат?

- У каждого из нас есть своя роль в этом успехе. Однако больше всего трудился главный тренер Ченгиз Акарчешме. Потому что он много работал с нами ради этого успеха.

- Вам присвоено звание самого молодого и перспективного игрока года. Это не стало сюрпризом?

- Я была очень рада получить награду. Я этого не ожидала. Для меня это было мотивацией. Я буду усерднее работать для нашего волейбола.

- Какие у вас карьерные планы?

- В следующем сезоне хочу показать себя за границей. Переговоры по этому поводу еще продолжаются. Поэтому я ничего не могу сказать наверняка.

- Нашу сборную ждет Золотая Лига Европы . Каковы ваши ожидания от этого турнира?

- Думаю, будет сложно, но мы будем играть изо всех сил, чтобы победить. Будем максимально готовиться к матчам.

Банучичак Гусейнли

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