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Инфантино поздравил "Карабах"

Футбол
Новости
27 Апреля 2024 10:23
Инфантино поздравил "Карабах"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил "Карабах" со званием чемпиона Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Поздравление Инфантино было в письме, адресованном президенту ассоциации Ровшану Наджафу. Функционер поздравил "Карабах" с победой в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

"Уважаемый президент, этим письмом я рад поздравить нового чемпиона Азербайджана "Карабах"! Их последовательные усилия и результаты на протяжении всего сезона окупились, и этот важный титул был завоеван. Поздравляю команду и каждого члена клуба с этим большим достижением.
Дорогой президент, я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время и благодарю вас и вашу ассоциацию за вашу постоянную поддержку, работу и преданность развитию футбола в вашей стране".

Отметим, что "Карабах" обеспечил себе чемпионство за 8 туров до конца Премьер-лиги.

İdman.biz

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