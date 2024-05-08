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"Реал" пошёл на хитрость

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2024 21:44
"Реал" пошёл на хитрость

Мадридский «Реал» пошел на хитрость в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против «Баварии». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Аранчу Родригеса, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» крыша будет закрыта.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на euro-football.ru связано это не с погодными условиями (в Мадриде тепло и солнечно), а с желанием «сливочных» создать более громкую и, значит, более враждебную атмосферу для «Баварии». Кстати, такую же хитрость «Реал» использовал на предыдущей стадии Лиги чемпионов в домашнем матче против «Манчестер Сити».

İdman.biz

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