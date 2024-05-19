"Манчестер Сити" - чемпион!

Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Премьер-лиги сезона 2023-2024.
İdman.biz сообщает, что в последнем туре команда обыграла дома "Вест Хэм" со счетом 3:1 и набрав 91 очко после 38 игр, стала чемпионом, обогнав второй "Арсенал" на 2 балла.
"Горожане" открыли счет уже на второй минуте матча усилиями Фила Фодена. Через 16 минут Фоден сделал дубль. Гости попытались сохранить хоть какое-то подобие интриги - Мохаммед Кудус отыграл один мяч на 42-й минуте. Но во втором тайме Родри отличился на 59-й минуте и поставил точку в игре.
«Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул в четвёртый раз подряд.
«Арсенал», отстававший от «Манчестер Сити» на 2 очка, победил «Эвертон», этого оказалось недостаточно для того, чтобы занять 1-е место. «Горожане» набрали 91 очко, «канониры» - 89.
Отметим, что «Манчестер Сити» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Англии.
Английская Премьер-лига
38-й раунд
«Арсенал» — «Эвертон» — 2:1.
«Брентфорд» — «Ньюкасл» — 2:4
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2
«Бернли» — «Ноттингем Форест» — 1:2
«Челси» — «Борнмут» — 2:1.
«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла» – 5:0
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 2:0
«Лутон» – «Фулхэм» – 2:4
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 3:1
«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 0:3
İdman.biz