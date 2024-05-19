"Манчестер Сити" - чемпион!

Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Премьер-лиги сезона 2023-2024.

İdman.biz сообщает, что в последнем туре команда обыграла дома "Вест Хэм" со счетом 3:1 и набрав 91 очко после 38 игр, стала чемпионом, обогнав второй "Арсенал" на 2 балла.

"Горожане" открыли счет уже на второй минуте матча усилиями Фила Фодена. Через 16 минут Фоден сделал дубль. Гости попытались сохранить хоть какое-то подобие интриги - Мохаммед Кудус отыграл один мяч на 42-й минуте. Но во втором тайме Родри отличился на 59-й минуте и поставил точку в игре.

«Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул в четвёртый раз подряд.

«Арсенал», отстававший от «Манчестер Сити» на 2 очка, победил «Эвертон», этого оказалось недостаточно для того, чтобы занять 1-е место. «Горожане» набрали 91 очко, «канониры» - 89.

Отметим, что «Манчестер Сити» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Англии.

Английская Премьер-лига

38-й раунд

«Арсенал» — «Эвертон» — 2:1.

«Брентфорд» — «Ньюкасл» — 2:4

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2

«Бернли» — «Ноттингем Форест» — 1:2

«Челси» — «Борнмут» — 2:1.

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла» – 5:0

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 2:0

«Лутон» – «Фулхэм» – 2:4

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 3:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 0:3

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