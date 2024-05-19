Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру

Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Мы уже считаем дни до начала Евро-2024, который стартует 14 июня, когда хозяйка турнира сборная Германии выйдет на поле против команды Шотландии.



Все 24 команды начинают строить окончательные планы на турнир, надеясь, что звездные игроки не получат травмы и подойдут к соревнованиям в отличной форме.

Между тем, есть еще множество игроков, отчаянно надеющихся пробиться в сборные своих стран. Эти составы будут увеличены до 26 игроков и должны быть названы к 7 июня.

ESPN рассматривает фаворитов турнира, чтобы увидеть, в какой форме они находятся в преддверии знакового международного события европейского футбола.

Англия

Матчи: Сербия (16 июня), Дания (20 июня), Словения (24 июня)

Ключевые игроки

Все внимание будет приковано к полузащитнику Джуду Беллингему после его потрясающего первого сезона в «Реале», где его переход на более выдвинутую вперед атакующую роль, по-видимому, поднял его игру на новую высоту.

Отсутствие Гарри Кейна в атаке во время поражения от Бразилии и ничьей с Бельгией в марте подчеркнуло, насколько хуже становится атака Англии без него.

Деклан Райс — единственный полузащитник элитного уровня в составе, способный играть опорную роль, поэтому любая травма для игрока «Арсенала» станет серьёзным ударом.

Кто может пропустить турнир

Гарету Саутгейту предстоит принять много важных решений. Вингеру Рахиму Стерлингу нужен успех в конце сезона в «Челси», чтобы гарантировать, что он не станет громкой потерей для английской команды.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд также может оказаться под угрозой непопадания в состав, если его спад продолжится, в отличие от более молодых, более динамичных игроков, преуспевающих на клубном уровне.

Защитники Люк Шоу и Рис Джеймс пытаются набрать форму после длительного отсутствия из-за травм, чтобы попасть в состав, да и защитник «Кристал Пэлас» Марк Гэи также попадает в эту категорию.

Нападающие Айван Тоуни, Олли Уоткинс и Каллум Уилсон претендуют в лучшем случае на два места в составе, в напарники Кейну.

В прошлом Саутгейт был очень лоялен по отношению к опорному полузащитнику Калвину Филлипсу, но в марте он остался вне заявки, и ему необходимо восстановить свое реноме в аренде в «Вест Хэме».

Новые игроки

Требования пригласить 18-летнего полузащитника Кобби Майну в состав сборной, чтобы он помог команде, растут с каждой проходящей неделей, когда он впечатляет на фоне обширного кризиса в «Манчестер Юнайтед».

Приглашение Коула Палмера выглядит справедливым, учитывая, что он продолжает так ярко сиять, несмотря на проблемы «Челси» в этом сезоне — с 25 голами и 13 передачами в 42 матчах — и имеет равный результат системе «гол+пас» (30) с игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном в гонке за «Золотую бутсу» Премьер-лиги.

Нападающий Энтони Гордон также делает поздние попытки пробиться в состав, поскольку он преуспевает в «Ньюкасле», хотя в сборной Англии огромная конкуренция на флангах в атаке.

Как далеко они пройдут?

Цель Англии — выиграть Евро-2024. Саутгейт будет оцениваться почти исключительно по этому критерию. Достигнув финала последнего Евро только для того, чтобы проиграть по пенальти Италии, Англия рассчитывала на такое же выступление и на чемпионате мира 2022 года, прежде чем уступить Франции в четвертьфинале.

А огромное количество атакующих игроков в хорошей форме, блистающих на клубном уровне. сейчас еще больше повышает ожидания.

Однако история предлагает два важных предупреждения. Во-первых, Англия ни разу не доходила дальше полуфинальной стадии на чужой территории. Но, возможно, большее значение имеет сомнительная результативность Англии против элитных сборных в матчах плей-офф.

Есть воодушевляющая победа над Германией на последнем Евро, но поражения под руководством Саутгейта от Хорватии, Италии (по пенальти) и Франции на трех предыдущих турнирах говорят о том, что Англии все еще предстоит преодолеть стеклянный потолок на самом высоком уровне.

Франция

Матчи: Австрия (17 июня), Нидерланды (21 июня), Польша (25 июня)

Ключевые игроки

Здесь нет ничего удивительного: Килиан Мбаппе. Нападающий «Пари Сен-Жермен», который летом перейдет в «Реал Мадрид», снова станет самым важным игроком Франции на этом турнире, впервые в качестве капитана сборной своей страны.

В марте, в поражении от Германии со счетом 0:2 и победе над Чили со счетом 3:2, мы увидели, что Франция без Антуана Гризманна уже не та. 33-летний футболист имеет решающее значение благодаря своему интеллекту, скорости работы с мячом, чутью и креативности.

Ожидается, что, как и на чемпионате мира, он будет играть более глубокую роль полузащитника, где ему будет предоставлена большая свобода.

Кто может пропустить турнир

Кингсли Коману придется поторопиться с реабилитацией, чтобы быть готовым к вызову от Дидье Дешама. Вингер мюнхенской «Баварии» получил травму в марте, и ему грозит отсутствие еще как минимум на две-три недели, что даст ему лишь чуть-чуть времени, чтобы подготовиться к Евро.

Новые игроки

Полузащитнику Варрену Заиру-Эмри в марте исполнилось 18 лет, и он уже является игроком основы «ПСЖ», где в этом сезоне он стал настоящим открытием. Дешам подарил ему дебют за сборную Франции в ноябре против Гибралтара, и он забил в этом матче.

У 20-летнего правого защитника «Челси» Мало Гюсто есть свой козырь. Он впечатлил Дешама в этом сезоне, временами демонстрируя хорошие результаты на клубном уровне, и дебютировал за сборную Франции в октябре против Нидерландов.

Как далеко они пройдут?

Франция является одним из главных фаворитов турнира наряду с Англией, а затем идут все остальные. Они выходили в финалы на трех из четырех последних крупных турнирах (Евро-2016, ЧМ-2018, который они выиграли, и ЧМ-2022).

У них правильный менталитет, невероятный талант и глубина состава — и, конечно же, лучший игрок в мире — Мбаппе. Можно ожидать, что они пойдут до конца.

Германия

Матчи: Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня), Швейцария (23 июня)

Ключевые игроки

Несмотря на то, что 34-летний Тони Кроос только что вернулся в сборную после того, как отменил свое решение завершить международную карьеру, принятое в 2021 году, во время последних товарищеских матчей стало совершенно ясно, что звезда «Реала» станет ключевой деталью в полузащите Германии.

Все, что связано с владением мячом, будет вращаться вокруг него. Следовательно, Кроосу, вероятно, понадобится поддержка более оборонительного партнера по полузащите, такого как Роберт Андрич из леверкузенского «Байера».

Станет ли Илкай Гюндоган таким важным игроком в атакующей части полузащиты Германии, еще неизвестно. Тренер Юлиан Нагельсман ценит талант звезды «Барселоны», но Гюндоган может стать ненужным, поскольку Кроос теперь снова в составе.

Другими определяющими факторами являются два лучших молодых перспективных игрока: Джамал Мусиала и Флориан Виртц из «Баварии» и «Байера» соответственно.

Кто может пропустить турнир

Нагельсман не вызвал ветеранов Леона Горецку («Бавария») и Матса Хуммельса («Боруссия Дортмунд») на мартовские товарищеские матчи против Франции и Нидерландов, заявив впоследствии, что не намерен вносить много изменений в состав перед турниром.

Похоже, дуэт может пропустить Евро-2024, несмотря на серию впечатляющих выступлений за свои клубы во второй половине сезона. Хуммельс, в частности, проделал блестящую работу по сплочению обороны «Дортмунда» в последних играх Лиги чемпионов, приведших к их неожиданному выходу в финал.

Новые игроки

Такие игроки, как Вальдемар Антон и Дениз Ундав, извлекли выгоду из успешной кампании «Штутгарта» в Бундеслиге, благодаря которой они вернутся в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Эти двое недавно были впервые вызваны в национальную сборную, и, хотя они, возможно, и не выйдут в стартовом составе во время турнира, они могут быть ценными в качестве дублеров в центре защиты и нападения соответственно.

Еще один игрок «Штутгарта», который, похоже, может выйти в стартовом составе, — Максимилиан Миттельштедт. Левый защитник перезапустил свою карьеру после перехода из берлинской «Герты» прошлым летом, воспользовавшись тактическим чутьем тренера Себастьяна Хенесса. На данный момент нет другого немецкого левого защитника уровня Миттельштедта.

Как далеко они пройдут?

Команда вполне способна выиграть группу А и выйти в 1/8 финала. Но шансы Германии на успешную кампанию могут возрасти по ходу турнира, поскольку они показали, что могут успешно выступать против более сильных команд (таких как Франция), но испытывать проблемы с более контратакующими командами, которые сидят за мячом.

Если им удастся выйти за рамки 1/8 финала, все возможно, хотя выигрыш домашнего турнира все равно станет большим сюрпризом.

Испания

Матчи: Хорватия (15 июня), Италия (20 июня), Албания (24 июня)

Ключевые игроки

Выдающийся игрок сборной Испании — Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» на протяжении длительного периода времени находится в отличной форме, играя за клуб и, возможно, является единственным игроком действительно мирового класса, доступным тренеру «Ла Рохи» Луису де ла Фуэнте.

Однако есть несколько игроков, способных достичь этого уровня, и многие взоры будут прикованы к интересным молодым нападающим Ламину Ямалю («Барселона») и Нико Уильямсу («Атлетик»), которые выступят за сборную Испании в последней трети поля.

Альваро Мората из «Атлетико Мадрид», возможно, не так моден сейчас, как Ямаль и Уильямс, но он был постоянным нападающим под руководством Де ла Фуэнте, часто был капитаном команды и забил 34 гола за свою сборную.

Кто может пропустить турнир

Молодой дуэт игроков «Барселоны» Гави и Алехандро Бальде, как ожидается, пропустит турнир из-за травм. Гави, который порвал крестообразную связку, играя за Испанию в ноябре прошлого года, является, пожалуй, самой большой потерей, поскольку полузащитников с его упорством и техникой мало. Когда он в форме, он всегда выходит в стартовом составе.

Другой полузащитник «Барсы», Педри, пытается доказать, что здоров и в хорошей форме перед турниром. Недавно он вернулся после очередной мышечной травмы. Если 21-летний игрок не вылетит до конца сезона, он должен попасть в состав. Однако ему предстоит поработать, чтобы вернуть себе место в стартовом составе.

Между тем, Ферран Торрес («Барселона»), Жерар Морено («Вильяреал») и Ансу Фати (в аренде в «Брайтоне»), которые в прошлом регулярно играли в команде, далеко не уверены в том, что поедут в Германию.

Новые игроки

В 16 лет Ямаль уже выглядит лучшим игроком Испании в атаке. Он был настолько хорош в товарищеском матче против Бразилии в марте, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали ему стоя.

Его партнер по «Барсе» Пау Кубарси, 17-летний центральный защитник, также внес свой вклад в борьбу за место в команде, показав ряд уверенных выступлений за свой клуб.

Форма Алехандро Гримальдо в составе леверкузенского «Байера» не осталась незамеченной, и он запоздало пытается завоевать место левого защитника в составе сборной Испании этим летом.

Как далеко они пройдут?

В Испании признают, что сейчас есть страны, в которых есть игроки лучше, чем у них они. Тем не менее, прошлым летом они выиграли Лигу наций УЕФА и обладают достаточным качеством игроков, чтобы в удачный день противостоять любой европейской команде.

Турнир для них будет оцениваться не только по тому, как они выступят, но и по тому, как далеко они пройдут. Если они сыграют хорошо, но проиграют одному из фаворитов в напряженной игре, вряд ли будет много претензий.

Тем не менее, выход в четвертьфинал, вероятно, является задачей-минимум. И даже если есть понимание, что эта испанская команда не является частью команды, которая выиграла подряд чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах, победа в турнире не считается невозможной.

Италия

Матчи: Албания (15 июня), Испания (20 июня), Хорватия (24 июня)

Ключевые игроки

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма является капитаном команды, и Италии нужно, чтобы он вернул свою форму, показанную на Евро-2020 (чего он не сделал на клубном уровне с «Пари Сен-Жермен»).

Николо Барелла является лидером в полузащите, а Алессандро Бастони должен возглавлять команду сзади.

Насчет атаки — только догадки. Сочетание нехватки талантливых игроков и их неспособности оставаться в форме действительно вредит итальянцам.

Кто может пропустить турнир

Полузащитник Марко Верратти не вызывался с тех пор, как Лучано Спаллетти занял пост тренера, и тот факт, что он сейчас играет в Катаре за «Аль-Араби», говорит не в его пользу.

У нападающего Федерико Кьезы был тяжелый сезон в «Ювентусе», и если есть сомнения в его физической форме (а они часто возникают), то место в составе ему не гарантировано.

То же самое касается и полузащитника Николо Дзаньоло, который, несмотря на достаточный талант, не зарекомендовал себя в стартовом составе «Астон Виллы».

Несмотря на нехватку центральных нападающих, Джанлука Скамакка не попал в последний состав сборной Италии; он будет надеяться, что его героизм за «Аталанту» на выезде с «Ливерпулем» в Лиге Европы, когда он забил два гола, поможет ему пробиться в заявку.

Новые игроки

Риккардо Калафьори из «Болоньи» был одним из лучших защитников в Серии А в этом сезоне, и его вполне могут вызвать, так как он пока играл лишь на молодежном уровне.

Лоренцо Лукка из «Удинезе» не всегда приятен глазу, но у него двухметровый рост и в этом году он регулярно играл, забив семь голов в Серии А — многие команды приходят в ужас, когда гигантский центральный нападающий выходит со скамейки запасных.

Джованни Фаббиан из «Болоньи» также является очень одаренным полузащитником, который может преподнести сюрприз, хотя он и не является постоянным игроком основы на клубном уровне.

Как далеко они пройдут?

Это сложная группа с Испанией, Хорватией и Албанией, но Италия рассчитывает выйти в плей-офф, учитывая формат, в котором проходят лучшие команды, занявшие третьи места. После этого остается только гадать.

Доннарумма может быть блестящим вратарем. Это может завести вас далеко по турнирной сетке, но им нужно черпать творческий подход из других источников, а сейчас очень много неопределенностей.

Есть, наверное, пять команд, которые по таланту находятся на ступеньку выше, поэтому четвертьфинал кажется разумной целью.

Португалия

Матчи: Чехия (18 июня), Турция (22 июня), Грузия (26 июня)

Ключевые игроки

Впервые после прорывного для него Евро-2004 Криштиану Роналду не будет в центре надежд сборной Португалии.

39-летний нападающий «Аль-Насра» остается ключевой фигурой для команды Роберто Мартинеса благодаря своей неизменной способности забивать голы (Роналду является мировым рекордсменом по количеству голов за сборную, забив 128 мячей), но глубина состава означает, что Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Феликс, Рафаэль Леау и Рубен Диаш не менее, а может быть, даже более важны.

Португалия также благословлена силой своих вратарей: Руй Патрисиу («Рома»), Диогу Кошта («Порту») и Жосе Са («Вулверхэмптон») претендуют на место первого номера.

Кто может пропустить турнир

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вызывал большое беспокойство после того, как в феврале получил травму колена, но теперь 27-летний футболист вернулся к игре за команду Юргена Клоппа и должен полететь в Германию.

В остальном у Португалии на данном этапе здоровый состав, но поскольку до конца сезона осталось шесть недель, Мартинесу предстоит с нетерпением ждать, чтобы увидеть, все ли его игроки остаются в форме.

Новые игроки

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невиш — восходящая звезда португальского футбола и цель ведущих клубов Европы. 19-летний футболист сыграл пять матчей за национальную команду с момента своего дебюта за сборную в октябре.

Нападающие Гонсалу Рамуш и Леау появились на радарах после Евро-2020 и зарекомендовали себя как ключевые члены команды Мартинеса. Рамуш сделал хет-трик против Швейцарии во время чемпионата мира 2022 года, заменив Роналду в матче 1/8 финала.

Как далеко они пройдут?

Если Португалия возглавит группу F (они играют с Турцией, Чехией и Грузией), ей, скорее всего, не удастся до финала избежать фаворитов турнира Франции и Англии.

С таким сильным резервом талантов Португалию, возможно, недооценивают как потенциального победителя турнира в Германии, как и в случае победы над страной-хозяйкой Францией в финале Евро-2016.

Нидерланды

Матчи: Польша (16 июня), Франция (21 июня), Австрия (25 июня)

Ключевые игроки

Полузащитник Френки де Йонг, возможно, играет самую важную роль в команде Рональда Кумана. В последних матчах из-за его отсутствия из-за травмы Нидерландам было очень сложно играть в предпочитаемом им стиле. Без Де Йонга Нидерланды не смогли бы так эффективно реализовать свою схему 3-4-1-2.

Все с нетерпением ждали звезду «Барселоны» на Евро-2024, но он покинул Эль-Класико на носилках и в слезах. Каждый голландский болельщик с нетерпением ждет последних новостей о его травме, отчаянно надеясь на его скорое возвращение.

Среди других ключевых игроков — центральный защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Мемфис Депай. Капитан Ван Дейк вновь обрел свою форму в «Ливерпуле», а Мемфис остается самым опасным голландским нападающим, но в этом сезоне он испытывает трудности из-за многочисленных травм.

Кто может пропустить турнир

Если Де Йонг хотя бы на 50% уверен, что получит немного игрового времени, он отправится в Германию. Однако пока неясно, насколько серьезна его травма.

Еще один выдающийся игрок, который может пропустить турнир — Джошуа Зиркзе. Молодой нападающий забил 10 голов в этом сезоне за «Болонью» в Серии А, продемонстрировав свой огромный потенциал и то, почему мюнхенская «Бавария» нашла его в таком молодом возрасте.

Однако он может не попасть в заявку, и не из-за травмы, а из-за решения Кумана. Мемфис — его лучший выбор в качестве нападающего, Ваут Вегхорст сыграл решающую роль в квалификации и является незаменимым помощником, когда Нидерландам нужен гол, Коди Гакпо несомненно попадет в состав, и главный тренер больше склоняется к Брайану Бробби в качестве своего выбора на последнее свободное место в атаке.

Новые игроки

Бробби определенно хочет попасть в состав. 22-летний нападающий блеснул в самом сложном сезоне «Аякса» в истории клуба. В то время как другие игроки изо всех сил пытаются оправдать ожидания, Бробби набирает обороты и вполне может стать одним из двух стартовых нападающих сборной Нидерландов этим летом.

Как далеко они пройдут?

Если вы спросите Кумана, он скажет вам, что стремится выиграть Евро-2024, но в глубине души он знает, что это будет трудная задача. Голландская футбольная ассоциация не озвучила никаких конкретных целей, но явно рассчитывает пройти групповой этап, где команда встретится с Польшей, Францией и Австрией.

После этого путь к финалу определит, смогут ли они пройти до конца. Нидерланды всегда считаются одними из темных лошадок, поскольку у них есть такие игроки, как Ван Дейк, Де Йонг, Хави Симонс и Мемфис. Их успех во многом зависит от того, как выступят эти игроки. Однако последние три имени оказались не в лучшем состоянии для игры в сборной и клубах по разным причинам.

Бельгия

Матчи: Словакия (17 июня), Румыния (22 июня), Украина (26 июня)

Ключевые игроки

Будет ли звездный полузащитник Кевин Де Брёйне полностью готов к участию в Евро?

Пропустив всю первую половину сезона, 32-летний футболист с января временами блистал за «Манчестер Сити», и Бельгии он нужен в своей лучшей форме. Он пропустил мартовские международные матчи в качестве меры предосторожности.

Нападающему Ромелу Лукаку также нужен Де Брёйне. Хотя Лукаку провел не самый звездный сезон в «Роме» (12 голов в 30 матчах Серии А), он по-прежнему имеет решающее значение для Бельгии и нуждается в поддержке, чтобы тащить эту команду.

Кто может пропустить турнир

Для Тибо Куртуа это был кошмарный сезон. Вратарь «Реала» повредил крестообразную связку в августе, а затем в марте пережил рецидив, как раз перед возвращением. Последняя травма не такая серьезная и он уже сыграл за «Реал», но ему может не хватить времени, чтобы набрать свою лучшую форму и попасть на Евро.

Новые игроки

В свои 19 лет центральный полузащитник Артур Вермерен является самым перспективным игроком в бельгийском футболе. Он переехал из «Антверпена» в «Атлетико Мадрид» в январе, но, к сожалению, почти не играл, выйдя всего в трех матчах в Ла Лиге.

20-летний Зено Дебаст находится в другой позиции, поскольку в этом сезоне он был одним из лучших защитников чемпионата Бельгии в составе «Андерлехта». У него уже шесть матчей за сборную; тренеру Доменико Тедеско очень нравится центральный защитник.

Как далеко они пройдут?

Это новая глава для Бельгии, первый турнир для Тедеско и эпоха после ухода Эдена Азара. Золотое поколение закончилось, и, возможно, это неплохо.

Никакого давления и ожиданий от этой команды не будет. У них все еще есть проблемы и слабости, особенно в обороне, но ожидается, что они проведут приличный Евро и дойдут как минимум до четвертьфинала.

İdman.biz