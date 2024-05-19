Аллегри уходит из "Ювентуса" королём. А за его спиной всё горит

Безумный Макс выжал из команды максимум.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на «Чемпионат».

Он уходит в закат, небрежно закинув пиджак через плечо. У него на лице улыбка - наполовину довольная, наполовину ироничная и даже злобная. Он уходит победителем. А за его спиной всё горит. Настоящий Безумный Макс.

Макс Аллегри уходит из «Ювентуса». Его убрали, не дождавшись конца сезона, якобы именно за безумство. Во время финала Кубка с «Аталантой» он кидался на судью, сорвал с себя пиджак и галстук, а после матча прогнал с празднования спортдира Кристиано Джунтоли и наехал на журналистов.

Истерики Аллегри многим не нравились. Как и игра «Ювентуса», которая напоминала телевизор с севшим кинескопом. Яркость была на нуле. Но факт в том, что Аллегри, несмотря на претензии, выполнил все задачи на сезон. «Юве» вернулся в Лигу чемпионов. «Юве» взял трофей. «Юве» заиграл много молодых футболистов и сократил зарплатную ведомость.

Аллегри – тренер старой школы. В том смысле, что результат для него всегда превыше содержания игры и зрелищности. Макс – маньяк побед. Ему неважно, как выигрывать. Главное – выигрывать.

Претензии насчёт стиля игры во многом упираются в качество состава. Вспомним, каким был «Ювентус» во время первого пришествия Аллегри. Тевес, Видаль, Кьеллини, Бонуччи, Игуаин, Погба, который ещё не протух в «МЮ» и не получил дисквалификацию, – та команда была способна побеждать с лоском.

Кто из нынешнего «Юве» играл бы в старте тогда? Может быть, Бремер. Возможно, Рабьо. Влахович? Спорно. Остальные в том, прежнем «Юве», сидели бы на «банке». А кто-то, возможно, носил бы мячи и воду.

Аллегри выжал из нынешней команды больше 100%. А потому его отставка до окончания сезона, когда ему не дали доработать два тура, выглядит скотски. Макс не святой. Несложно представить, что многих в клубе он достал своим авторитаризмом, истериками и много чем ещё. Но почему не подождать до конца сезона? Зачем эта демонстративность – за два тура до конца и сразу после победы в Кубке? Карма может этого не простить.

Но есть вещи поважнее кармы. «Ювентус» хочет стать модным. Пишут, что новым тренером назначат Тьяго Мотту, который сделал сенсационную «Болонью» и вывел её в Лигу чемпионов. «Болонья» – очень тренерская команда. У неё, в отличие от «Ювентуса», есть стиль. И результат. При том что состав болонцев едва ли превосходит состав «Юве».

Всё выглядит очень складно, но есть пара важных нюансов. Во-первых, Мотта никогда не работал в командах с высокими ожиданиями. «Ювентус», несмотря на трудности последних лет, именно такая команда. Во-вторых, новый тренер сразу приходит под дикое давление. Он приходит на место Аллегри, который дал результат. Яркой игры не было, но результат есть.

Мотта может поставить игру. Но если не будет результата, Тьяго обязательно припомнят достижения Аллегри. Ещё раз: «Юве» – большой клуб. Там привыкли к победам. Да, сейчас для туринцев не лучшее время. Но историческую память никуда не денешь. Яркая игра без результата там не прокатит.

Наконец, «Ювентус» уже однажды попробовал стать модным. Новая эмблема, подписание Криштиану Роналду и… уход Аллегри! После доминирования в Серии А и двух финалов Лиги чемпионов «Юве» расстался с Максом.

Это было в 2019 году. С тех пор «Юве» всего один раз выиграл Серию А, а в ЛЧ не проходил дальше 1/8 финала. Чем закончилось «омоднение»? В 2021-м «Ювентус» вернул Аллегри. Впрочем, что будет с «Юве», Макса больше не касается. Он сделал своё дело. Он уходит победителем. Любые вопросы и претензии к нему разбиваются о результат.

Сейчас он может отдохнуть. Но жизнь показывает, что желание «Ювентуса» стать модным неизменно приводит к возвращению Аллегри. Так что Максу надо держать телефон включённым.

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