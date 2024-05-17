Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ

В греческом Лутраки стартовало юношеское первенство Европы (U-15) по борьбе.

İdman.biz сообщает, что наша сборная по вольной борьбе успешно выступила на турнире.

Наша команда завоевала на чемпионате 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Ибрагим Гасанов (41 кг) победил всех своих соперников и стал чемпионом Европы. Рашид Назаров (52 кг), Руслан Велиев (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг) завоевали серебро, а Муса Тагиев (38 кг), Аббас Шафиев (44 кг), Рамал Мамедоглу (52 кг) и Асим Алиев (57 кг) - бронзу.

В итоге наша сборная набрала 140 очков и стала чемпионом Европы в командном зачете, опередив ближайшего преследователя на 31 очко. Грузия (109) заняла второе место, а Турция (104) - третье.

Отметим, что впервые в истории юношеских первенств Европы (U-15) по борьбе наша сборная заняла первое место в командном зачете по вольной борьбе.

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