"Тогда и понял, для какой команды бьётся сердце". В финал ЛЧ "Боруссию" вывел её болельщик

Эдин Терзич в 2022-м мог оказаться в «Краснодаре», а сейчас находится в шаге от исторического достижения.

Дортмундская «Боруссия» – в финале Лиги чемпионов. Представьте, если бы вам сказали об этом в начале сезона. Но чудеса в футболе случаются. Автор одной из главных сказок 2024 года – Эдин Терзич. Для него это двойной праздник. Ведь он не только тренер, но и большой поклонник «Боруссии».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч

07 мая 2024, вторник. 23:00

ПСЖ (Париж, Франция) - Боруссия Д (Дортмунд, Германия) - 0:1

0:1 Хуммельс – 50'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Терзич не стал большим футболистом, а играл только на полупрофессиональном уровне. Причина – серьёзная травма, полученная ещё в академии дортмундской «Боруссии». После неё он забыл о потенциальной карьере в любимом клубе. Но в 2010-м Эдин получил тренерскую лицензию, после чего ему поступило предложение поработать с юниорами в «Боруссии», а также скаутом в главной команде.

Как дортмундцы вышли на него? В 2008-м Терзич познакомился с главным скаутом «Боруссии» Свеном Мислинтатом на учёбе в университете. Тот однажды попросил Эдина подменить его. Мислинтат впечатлился работой Терзича, после чего и предложил полноценную должность. Для Эдина это стало воплощением мечты. Он с девяти лет болел за «Боруссию», а также регулярно посещал «Вестфаленштадион», позже переименованный в «Сигнал Идуна Парк». «Впервые оказался на стадионе в девять лет. Тогда и понял, для какой команды бьётся моё сердце», – рассказывал Терзич на первой пресс-конференции в статусе тренера дортмундцев.

На протяжении трёх лет Эдин работал в «Боруссии» скаутом и тренером в молодёжной академии, пересекаясь в том числе с Юргеном Клоппом. Интересно, что в 2012 году Терзич мог оказаться в штабе Славена Билича, работавшего тогда в московском «Локомотиве». Но сделка не состоялась из-за отказа немца. Зато Билич забрал Эдина на роль ассистента в «Бешикташ», куда он отправился в 2013-м. А через пару лет они вместе перебрались в «Вест Хэм».

Союзу Билича и Терзича помог счастливый случай. Эдин познакомился с хорватским агентом, который затем свёл его со Славеном. Тот попросил Терзича составить отчёты по соперникам сборной Хорватии на Евро-2012 (Билич тогда её тренировал). Материал получился настолько крутым, что детали из него помогли хорватам обыграть Ирландию. И уже затем Билич забрал Терзича в свой штаб в «Бешикташ» в 2013 году.

Славен Билич, экс-тренер «Бешикташа» и «Вест Хэма»:

«Я уверен, что Терзич станет одним из самых выдающихся тренеров в Европе».

Поработав пять лет со Славеном, в 2018-м Эдин вернулся в любимый клуб. Его позвал в свой штаб новый тренер «Боруссии» Люсьен Фавр. Терзич был не только крутым теоретиком, но и классно развивал качества игроков. А также вносил свежий взгляд в тренировочный процесс. Топ-специалисты ценят такие кадры. А когда в декабре-2020 Фавра уволили, то именно Терзича назначили исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» до конца сезона-2020/2021. Сбылась ещё одна большая мечта.

Вместе с командой Эдин выиграл Кубок Германии, в финале разгромив «РБ Лейпциг» (4:1). Также дортмундцы финишировали третьими в Бундеслиге. Болельщики полюбили Эдина. Фанат команды, родился в 30 км от Дортмунда, принёс титул. Кайф! Но боссы «Боруссии» сделали ставку на Марко Розе. А Эдин переместился на должность технического директора, которую придумали специально под него. Забавный момент: зимой 2022 года журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщал, что Терзич вёл переговоры с «Краснодаром» о назначении на пост главного тренера. Но тогда «быки» сделали выбор в пользу Даниэля Фарке.

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