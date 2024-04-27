Второй в XXI веке - Арда Гюлер

Арда Гюлер забил гол в первой игре Ла Лиги, в которой он вышел в стартовом составе "Реала".
İdman.biz сообщает, что сделать это турецкому футболисту удалось в возрасте 19 лет и 61 дня в команде испанского гранда.
Это второй показатель мадридского клуба в XXI веке. Лишь один футболист забивал в матче Ла Лиги в стартовом составе в более молодом возрасте.
Родриго отличился в возрасте 18 лет и 294 дней. Третье место принадлежит Джуду Беллингему, сделавшему это в возрасте 20 лет и 44 дней.
Отметим, что Арда забил в матче против "Реала Сосьедада" XXXIII тура Ла Лиги (1:0).
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