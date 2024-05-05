5 Мая 2024
RU

Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2024 18:06
Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

На стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле состоялся матч МЛС. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 6:2. В этом матче Лионель Месси оформил пять голевых передач и отметился одним забитым мячом.

США - Major League Soccer. МЛС
05 мая 2024, воскресенье.

Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз (Хэррисон) - 6:2

0:1 Ванзер – 30' 1:1 Рохас – 48' 2:1 Месси – 50' 3:1 Рохас – 62' 4:1 Суарес – 69' 5:1 Суарес – 75' 6:1 Суарес – 81' 6:2 Форсберг – 90+7'

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче, а также стал первым игроком в истории МЛС, которому это удалось.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн. В нынешнем сезоне Месси сыграл 11 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ПСВ - чемпион
17:27
Мировой футбол

ПСВ - чемпион

ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов в 25-й раз в своей истории
Воспользовались шансом. Главные молодые звезды апреля
12:10
Мировой футбол

Воспользовались шансом. Главные молодые звезды апреля

Кто были лучшими в Европе игроками в возрасте до 23 лет в прошедшем месяце?
Пять передач и гол Месси помогли "Интеру" разгромить "Ред Буллз", у Суареса хет-трик - ВИДЕО
09:39
Мировой футбол

Пять передач и гол Месси помогли "Интеру" разгромить "Ред Буллз", у Суареса хет-трик - ВИДЕО

У Месси - "1+5", у Суареса - "3+1"
"Арсенал" и "Манчестер Сити" победили - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

"Арсенал" и "Манчестер Сити" победили - ВИДЕО

35-й тур английской премьер-лиги ознаменовался победой лидеров
"Трабзонспор" проиграл в черноморском дерби - ВИДЕО
4 Мая 23:43
Мировой футбол

"Трабзонспор" проиграл в черноморском дерби - ВИДЕО

В Суперлиге Турции состоялись 3 игры 35-го тура
Кварацхелия определился со своим будущим в "Наполи"
4 Мая 23:09
Мировой футбол

Кварацхелия определился со своим будущим в "Наполи"

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 42 матчах неаполитанцев во всех турнирах

Самое читаемое

"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО
3 Мая 06:55
Мировой футбол

"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги Европы
Генменеджер "Интер Майами" рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси
4 Мая 17:21
Мировой футбол

Генменеджер "Интер Майами" рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси

"Лео выводит вас на новый уровень"
Мбаппе - третий в мире
3 Мая 09:58
Мировой футбол

Мбаппе - третий в мире

Стали известны футболисты, забившие больше всего голов на всех турнирах, прошедших в этом году
Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым
2 Мая 20:59
Другие

Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

"Я говорил это снова и снова..."