Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

На стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле состоялся матч МЛС. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 6:2. В этом матче Лионель Месси оформил пять голевых передач и отметился одним забитым мячом.

США - Major League Soccer. МЛС

05 мая 2024, воскресенье.

Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз (Хэррисон) - 6:2

0:1 Ванзер – 30' 1:1 Рохас – 48' 2:1 Месси – 50' 3:1 Рохас – 62' 4:1 Суарес – 69' 5:1 Суарес – 75' 6:1 Суарес – 81' 6:2 Форсберг – 90+7'

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче, а также стал первым игроком в истории МЛС, которому это удалось.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн. В нынешнем сезоне Месси сыграл 11 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.

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