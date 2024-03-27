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"Для меня он лучший игрок в истории"

Мировой футбол
Новости
27 Марта 2024 09:00
"Для меня он лучший игрок в истории"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал выступления в национальной команде Аргентины с нападающим Лионелем Месси.

«Он во многом помогает окружающим, очень спокоен и вежлив. Но его характер виден в общении. О том, какой он на поле, думаю, не нужно говорить - люди могут увидеть всё сами. Для меня он лучший игрок в истории. Поначалу я думал: «О, я буду играть и тренироваться с Месси!» Но затем я понял, какой он замечательный человек. Это тоже очень важно - возможно, люди не замечают этого», - приводит слова Мак Аллистера пресс-служба «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

İdman.biz

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