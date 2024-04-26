Клубный ЧМ - без "Барсы" и "Ливерпуля", но с "Зальцбургом". А кто ещё там сыграет?

Участники клубного ЧМ-2025

Роналду на турнире тоже не сыграет, как и «Арсенал». Разбираемся в правилах отбора на турнир.

Клубный чемпионат мира - детище ФИФА и новая денежная игрушка Джанни Инфантино. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», турнир расширили до 32 команд, чтобы максимально приблизить его к главному мировому турниру для сборных: президент ФИФА продвигает обновлённое соревнование как «вершину элитного профессионального футбола». Для тренеров клубов ещё один турнир – новая головная боль, для организации — способ заработать больше.

Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет важной вехой в предоставлении клубам всех конфедераций подходящей сцены, на которой они смогут блистать на самом высоком уровне. Это будет открытое соревнование, основанное на спортивных заслугах, которое сыграет ключевую роль в наших усилиях сделать футбол по-настоящему глобальным».

Турнир пройдёт в США в качестве репетиции перед ЧМ-2026 и будет длиться месяц. Права на показ матчей с большой долей вероятности приобретёт Apple TV – по сообщениям СМИ, сумма сделки составит порядка $ 1 млрд. Колоссальные деньги за турнир, на который, как уже известно, не попадут многие европейские топовые команды.

Так как квалификационного турнира не будет, ФИФА установила критерии, согласно которым пройдёт отбор на клубный ЧМ. Для расчёта указываются показатели выступлений клубов всех конфедераций в континентальных первенствах в четырёхлетнем цикле (то есть с 2021-го). Победители получают путёвки автоматически, а вот остальных будут набирать по континентальному рейтингу.

Для всех, кроме европейских команд, баллы начисляются так:

3 балла за прогресс на каждом этапе турнира;

1 очко за ничью;

​​3 очка за победу.

Для Европы будут учитываться только результаты в Лиге чемпионов, а методология подсчёта следующая:

1 балл за переход на каждый последующий этап;

5 очков за выход в 1/8 финала;

4 очка за выход в групповой этап;

1 очко за ничью;

2 очка за победу.

Важный критерий: из одной страны может быть максимум две команды. Исключение — если в течение четырёхлетнего отборочного цикла выявляется более двух победителей Лиги чемпионов из одной страны.

Сейчас известно, что ни «Барселона», ни «Ливерпуль», ни «Манчестер Юнайтед», ни «Арсенал», ни «Милан» не поедут в США следующим летом. «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду — тоже. «Интер Майами» с Лионелем Месси пока под вопросом.

Большая вечеринка лишилась главных артистов – и будет весьма интересно посмотреть, как это скажется на интересе болельщиков к турниру. Есть риск, что вершина мирового футбола превратится в обычное предсезонное соревнование, которое большинству болельщиков будет ещё и неудобно смотреть из-за разницы во времени. Арсен Венгер, конечно, считает иначе: «Положительное влияние, которое это окажет на клубы, будет огромным, потому что увеличит ресурсы клубов по всему миру для развития и конкуренции».

Итак, кто уже едет на престижный турнир?

УЕФА

«Челси» — победитель ЛЧ-2020/2021.

«Реал» Мадрид — победитель ЛЧ-2021/2022.

«Манчестер Сити» — победитель ЛЧ-2022/2023.

Лучшие команды в четырёхлетнем рейтинге УЕФА: «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», «Атлетико», «Ювентус».

Ранее одно место было зарезервировано для победителя Лиги чемпионов этого года, однако все четыре команды, вышедшие в полуфинал, уже прошли квалификацию на турнир, поэтому пришлось это место перераспределить. Оно досталось клубу, показавшему лучшие результаты за четыре года в ЛЧ среди тех, кто ещё не отобрался.

Так в списке участников оказался «Зальцбург». Шанс стать третьей командой из Англии был у «Арсенала», если бы клуб взял ЛЧ, однако «Бавария» выбила команду Артеты в четвертьфинале. «Зальцбург» занял в таблице коэффициентов 18-е место, но пролез за счёт того, что другие команды вроде «Наполи», «Севильи», «Милана» и «Ливерпуля» не проходили по правилу «одна страна – две команды».

За место от Испании боролись «Атлетико» и «Барселона». Оба клуба Ла Лиги вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, но четырёхлетний коэффициент у «Атлетико» выше, чем у «Барсы». А вместо дортмундской «Боруссии» на турнире мог оказаться «Лейпциг», однако клуб вылетел из Лиги чемпионов. Если бы он остался, то ему всё равно нужно было бы дойти до полуфинала, чтобы обойти дортмундскую команду в рейтинге.

КОНМЕБОЛ

«Палмейрас» — победитель Кубка Либертадорес — 2021.

«Фламенго» — победитель Кубка Либертадорес — 2022.

«Флуминенсе» — победитель Кубка Либертадорес — 2023.

❓ Победитель Кубка Либертадорес — 2024.

❓ Лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (вероятно, «Ривер Плейт»).

❓ Вторая лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (вероятно, «Атлетико Минейро»).

АФК

«Аль-Хиляль» — победитель азиатской ЛЧ-2021.

«Урава Ред Даймондс» — победитель азиатской ЛЧ-2022.

❓ Победитель азиатской ЛЧ-2023/2024.

❓ Лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге АФК.

КАФ

«Аль-Ахли» Каир — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2020/2021 и 2022/2023.

«Видад» Касабланка — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2021/2022.

❓ Победитель ЛЧ КАФ — 2023/2024.

❓ Лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КАФ.

КОНКАКАФ

«Монтеррей» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2021.

«Сиэтл Саундерс» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2022.

«Леон» — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2023.

❓ Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2024.

❓Место хозяина турнира.

ОФК

«Окленд Сити» — лучший победитель Лиги чемпионов ОФК в четырёхлетнем рейтинге ОФК (команду уже никому не обогнать).

İdman.biz