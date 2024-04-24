Известный футболист попал в больницу

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован в Буэнос-Айресе.

Как сообщает İdman.biz, причиной стали боли в груди у футболиста-ветерана.

Сообщается, что состояние здоровья Тевеса, который уже прошел обследование, удовлетворительное. Однако сам нападающий пока не прокомментировал состояние своего здоровья.

Отметим, что Тевес выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Он является трехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Италии.

İdman.biz