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Известный футболист попал в больницу

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2024 14:25
Известный футболист попал в больницу

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован в Буэнос-Айресе.

Как сообщает İdman.biz, причиной стали боли в груди у футболиста-ветерана.

Сообщается, что состояние здоровья Тевеса, который уже прошел обследование, удовлетворительное. Однако сам нападающий пока не прокомментировал состояние своего здоровья.

Отметим, что Тевес выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Он является трехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Италии.

İdman.biz

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