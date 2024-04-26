Стала известна летняя трансферная цель «Реала».

İdman.biz сообщает, что наиболее приоритетным трансфером для испанского клуба является покупка центрального защитника.

Есть причины, которые заставляют «Королевский клуб» пойти на срочный шаг. Начо Фернандес летом покинет команду, Давид Алаба вернется после серьезной травмы.

Руководство клуба также определило игрока, которого видит на этой позиции. 18-летний защитник «Лилля» Лени Йоро находится в авангарде трансферного списка «Реала». Контракт защитника, которым также интересуются другие клубы, истекает летом 2025 года. Поэтому не исключено, что французы его продадут.

Отметим, что Йоро в этом сезоне забил два гола в Лиге 1.

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