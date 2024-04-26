Девять лет несбывшихся надежд: Марсьяль бесславно покидает "МЮ"

Рассказываем о провальном периоде "нового Анри" на "Олд Траффорд".

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Не так давно в Англии вышел материал об Антони Марсьялье, в котором сказано, что он олицетворяет нынешний "Манчестер Юнайтед". Иногда что-то получается, иногда не очень, а порой (и в последнее время все чаще) он бывает безразличным. Так же и в "МЮ": в одних случаях команда невероятными усилиями вырывает победу, а в других пускает все на самотек. Но рано или поздно это должно закончиться. То же самое касается и пересмотра сотрудничества с некоторыми игроками.

Марсьяль никогда не был звездой большого масштаба, но о нем говорили всегда. Все началось после сезона 2014/15, в котором он забил 9 голов за "Монако" в Лиге 1. Обычный показатель для нападающего, и далеко не самый высокий из возможных. Но парню тогда было 19 лет. Французы восторгались своим соотечественником, называя его "новым Анри". Во Франции как чувствовали, проводя такие параллели, что футболист вскоре окажется в английской Премьер-лиге.

"МЮ" любит подписывать игроков, о которых много говорят. Действительно ли он подходит команде – это уже второстепенный вопрос. Пожалуй, даже во Франции удивились, когда летом 2015 года манкунианцы заплатили за Марсьяля 60 млн евро. Монегаски суперудачно продали парня со всего одним нормальным (не выдающимся) сезоно. Впрочем, поначалу казалось, что этот трансфер может окупиться. Француза рассматривали как игрока на перспективу, а он уже в первом сезоне забил 11 мячей в АПЛ и отдал 5 результативных передач.

"Юнайтед" подписал Марсьяля по просьбе Луи ван Гала. Между игроком и тренером все было хорошо, но они провели вместе только один сезон, после чего в клуб пришел Жозе Моуринью. Это стало плохой новостью для футболиста. Между французом и португальцем сложились напряженные отношения. Жозе требовал большего от подопечного и не стеснялся критиковать его на пресс-конференциях. Марсьяль из тех игроков, которые не очень хорошо реагируют на давление. Мало того, что его публично критиковал тренер, так "МЮ" еще и подписал Златана Ибрагимовича. Понятно, что не для скамейки запасных.

В первом сезоне под руководством Моуринью форвард забил всего 4 гола в АПЛ. Вторая кампания проходила получше – нападающий забил 9 голов за полсезона. Однако несмотря на хорошую форму, Марсьяль получил еще один удар в лице Алексиса Санчеса. Как бы ни выступал француз, ему всячески давали понять, что на него не рассчитывают. Возможно, сезон 2018/19 мог стать последним для форварда в "МЮ", но ему повезло, что манкунианцы уволили Моуринью, назначив на его место намного более спокойного Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец был призван не столько улучшить результаты, сколько наладить атмосферу в коллективе.

У Марсьяля появилась возможность начать все сначала – и он ею воспользовался. Форвард забил 10 мячей в АПЛ сезона 2018/19, а в следующей кампании записал на свой счет 17 голов. Это был лучший показатель результативности в карьере нападающего. Но проблема в том, что он его так и не повторил. В сезоне 2020/21 Марсьяль забил всего 4 мяча в Премьер-лиге. Потом в "МЮ" вернулся Криштиану Роналду и для француза все стало совсем плохо. За половину сезона 2021/22 он сыграл только 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Нельзя было сказать, что у форварда снова временный спад. Пять голов за полтора сезона – это уже стагнация. Проблему можно было решить двумя способами – манкунианцы выбрали более мягкий и отправили футболиста в аренду. Вторая половина сезона 2021/22 должна была стать началом чего-то нового для Марсьяля. Француз перешел в "Севилью" реанимировать карьеру. Сам Роналдо снял для него видеоролик, поприветствовав в Ла Лиге. Но из этого ничего не вышло. Форвард сыграл только 9 матчей в чемпионате Испании, не забив ни одного гола. В пяти поединках Ла Лиги он и вовсе не попал в заявку.

Аренда в "Севилью" стала провальным решением, но и в "МЮ" Марсьяля не ждало ничего хорошего. За весь прошлый сезон он забил только 6 мячей в АПЛ, а в нынешней кампании вообще почти не выходит на поле. В последний раз француз играл 9 декабря 2023 года. В том поединке манкунианцы разгромно проиграли "Борнмуту" дома, пропустив 3 безответных мяча. Будет печально, если этот матч станет последним для форварда на "Олд Траффорд". А пока все к тому идет.

Сразу несколько авторитетных источников сообщили, что Марсьяль покинет "МЮ" по окончании текущего сезона на правах свободного агента. У клуба есть опция продления соглашения с игроком, но, судя по всему, никто не возьмется за ее активацию. Хотя складывается впечатление, что француз уже давно провел свое время в составе "Юнайтед". В одном из недавних интервью Моуринью заявил, что в "МЮ" до сих пор есть игроки, которых еще он не хотел видеть в команде. Наверняка, экс-нападающий "Монако" тоже входит в этот список.

Стоит также признать, что Марсьяля часто преследовали неудачи. Он получал много травм, из-за которых не мог стабильно выдерживать высокий уровень физических нагрузок, порой его подводили тренерские или кадровые решения. Но, как бы там ни было, француз нередко и сам показывал своим видом, что ему как будто бы все равно. Флегматичность и вялость на поле, нежелание бежать и выкладываться сильнее, чем нужно, сделали свои дело. Это как раз те качества, которые не любит в своих подопечных нынешний наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг.

Складывается впечатление, что вся карьера Марсьялья в "МЮ" – это стечение обстоятельств. Ему повезло провести неплохой сезон, после которого его сразу позвали в топ-клуб. Там он показывал вспышки результативности в самые подходящие моменты, поэтому с ним продлевали контракт, в надежде видеть больше стабильности. Но итог всего этого получается довольно грустным. По слухам, француз уже ищет себе новый клуб. Ему по-прежнему нет 30-ти, и при желании все еще можно перезапустить карьеру. Вопрос только в том, хочет ли этого сам игрок.

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