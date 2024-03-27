ЕВРО-2024: определены составы всех групп

Определились все участники финальной стадии чемпионата Европы-2024.
İdman.biz сообщает, что стали известны сборные, прошедшие на турнир через Лигу наций УЕФА.
Последние 3 путевки завоевали Польша, Украина и Грузия. После этого все группы турнира были сформированы.
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Отметим, что чемпионат, который пройдет в Германии, начнется 14 июня и завершится 14 июля в этом году.
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