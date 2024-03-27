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Грузия на ЕВРО-2024! - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
27 Марта 2024 00:02
Грузия на ЕВРО-2024! - ВИДЕО

Близится к завершению стадия плей-офф ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что последние три участника турнира, который пройдет в Германии, определятся в финальных матчах путей A, B и C.

В финальном раунде плей-офф Уэльс примет Польшу. Украина проэкзаменует Исландию дома.

Соседняя Грузия встретилась с Грецией. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счетом 0-0. По пенальти победила сборная Грузия и впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Плей-офф ЕВРО-2024
Финал
26 марта
Путь А
23:45. Уэльс - Польша

Путь Б
23:45. Украина - Исландия

Путь C
21:00. Грузия - Греция - 0:0, 0:0 4:2 (по пенальти)

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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