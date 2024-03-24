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Бегство из пустыни: как Хендерсон пытается восстановить репутацию и карьеру

Мировой футбол
Longreads
24 Марта 2024 23:19
Бегство из пустыни: как Хендерсон пытается восстановить репутацию и карьеру

Рассказываем о непростом сезоне бывшего лидера «Ливерпуля».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Лето 2023 года было богатым на события и во многом потому, что Саудовская Аравия ворвалась на трансферный рынок. Новая лига вместе с новыми финансовыми возможностями привлекла внимание многих именитых футболистов. В их числе оказался и Джордан Хендерсон, который последовал примеру Фабиньо. Вместе теперь уже бывшие одноклубники решили покинуть «Ливерпуль» и испытать себя в новом чемпионате.

Вместе с тем игроки поставили в непростое положение «красных», которым пришлось срочно искать новых полузащитников. Уход Хендерсона из «Ливерпуля» окутан мраком. Главный тренер «красных» Юрген Клопп выражал удивление решением Джордана. Специалист давал понять, что был бы рад продолжать сотрудничество с капитаном. Сам игрок заявлял, что все в клубе хотели его ухода, а он не хотел быть обузой.

Как бы там ни было, мерсисайдцы быстро взялись за перестройку полузащиты и, как ни странно, попали точно в цель с тремя новичками, несмотря на спешку. Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи «Ливерпуль» присматривал давно, а вот Ватару Эндо стал действительно срочным вариантом. Тем не менее малоизвестный японец из «Штутгарта» стал важным игроком для «красных».

Хендерсон отправился в Саудовскую Аравию к Стивену Джеррарду, который возглавляет «Аль-Иттифак». Было что-то символическое в том, что два бывших капитана «Ливерпуля» воссоединились в набирающем обороты чемпионате. Это сотрудничество потенциально выглядело интересным. Джеррард провалился в «Астон Вилле», а Хендерсон уже не тянул полноценно уровень «Ливерпуля», хотя, в принципе, мог бы еще и провести там некоторое время. В компанию к этим парням попал еще один бывший игрок «красных» – Джорджиньо Вейналдум, который тоже покидал мерсисайдцев при странных обстоятельствах.

Так получилось, что Хендерсон дважды помог «Ливерпулю». Во-первых, Джордан подтолкнул «красных» к перестройке средней линии. Во-вторых, 33-летний хавбек принес мерсисайдцам 14 млн евро за свой трансфер. Сумма не такая большая по нынешним меркам, но еще плюс 6 миллионов – и уже есть 20 млн на подписание Эндо. Сам Хендерсон был решительно настроен помочь своей новой команде, где сразу стал капитаном. И уже в первом матче Джордан помог «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Наср» без Криштиану Роналду, но с Садио Мане.

Несмотря на положительное начало сезона и неплохой период на поле, Хендерсону было тяжело в Саудовской Аравии. Экс-игрок «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказывал в одном из интервью, что в этой стране футболистов не превозносят так, как в Европе. Саудовцы выполняют свои финансовые обязательства, но не заморачиваются над обустройством игроков и не занимаются прочими бытовыми вещами. Не просто так зимой появлялись слухи, что футболисты, выступавшие ранее в Европе, хотят покинуть Саудовскую Аравию.

Нетрудно догадаться, почему Хендерсону было сложно на Ближнем Востоке. Джордан активно поддерживал меньшинства, когда жил в Ливерпуле, а потом уехал в страну, которая не славится толерантностью и соблюдением прав человека. В итоге, англичанин оказался между двух огней: в своей стране его невзлюбили, а в чужой – не принимали. Ко всему этому присоединились как и не самые лучшие выступления футболиста, так и посредственные результаты «Аль-Иттифака».

Хендерсон отличился ассистами в трех поединках подряд, после чего провел 11 матчей кряду в саудовской лиге без результативных действий. У Джордана нет прямой обязанности забивать или ассистировать, но ранее он славился умением находить партнеров длинными передачами или отдавать им мяч в проход. Возможно, в «Аль-Иттифаке» у хавбека не было подходящих одноклубников, или же ему просто не подошла среда, в которой он оказался. Зимой СМИ писали о том, что сразу несколько звездных игроков хотят покинуть Саудовскую Аравию, но вырваться удалось только Хендерсону.

Было мало шансов снова увидеть Джордана в АПЛ, но у него были неплохие предложения из Европы. Некоторое время игроком активно интересовался «Ювентус», но до трансфера дело так и не дошло. В итоге, Хендерсон оказался в «Аяксе», да еще и на правах свободного агента. Удивительно, что саудовцы согласились бесплатно отпустить звездного футболиста. Возможно, отъезду Джордана поспособствовал Джеррард, который примерно в то же время продлил контракт с «Аль-Иттифаком». Англичанин отправился в клуб, который, так же, как и он, нуждался в перезагрузке.

«Аякс» провалил первую половину сезона, причем настолько, что был близок к зоне вылета. В клубе были разногласия и скандалы, да и на поле у команды мало что получалось. Позже ситуация стабилизировалась – «Аякс» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Эредивизи, но вылетел из Лиги конференций на стадии 1/8 финала. Хендерсон и в Амстердаме получил капитанскую повязку, что, возможно, поспособствовало двум ассистам в двух последних матчах Эредивизи.

Однако остается открытым вопрос: стал ли Хендерсон реальным усилением для «Аякса»? Джордана открыто критикуют за прямолинейную игру, слишком простые передачи и нежелание продвигать мяч. Примечательно, что к настоящему времени «Аякс» выиграл только 1 матч в Эредивизи с англичанином в составе. Процент побед в матчах с участием Хендерсона в текущем сезоне составляет всего 27%. Джордан проводит одну из самых тяжелых и малоэффективных кампаний в своей карьере. Это плохой знак перед чемпионатом Европы. Возможно, решение об уходе из «Ливерпуля» было неправильным или поспешным, но хотя бы «красным» оно пошло на пользу.

İdman.biz

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