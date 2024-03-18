Бывший полуфиналист Лиги чемпионов ушёл в тень. Марко Розе готовит претендента на чемпионство в Бундеслиге

"Лейпциг" начал перестройку.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Назрела необходимость меняться

И наблюдалось это задолго до текущего сезона. Юлиан Нагельсманн – пока главный тренер в небольшой истории «Лейпцига». Менеджер создал цельный и сильный проект, который давал бой «Баварии» и «Боруссии», а на пике – сверкал на международной арене (ЛЧ-19/20). Но уже тогда чувствовалось – вслед за Нагельсманном уйдут и замашки претендента на титулы.

Найти замену топ-тренеру всегда сложно. Пробовали Джесси Марша, после его провала назначили Доменико Тедеско. Но и с ним нельзя было начать перестройку – «Лейпциг» ориентировался на другие принципы, любовь экс-коуча «Спартака» к контратакам и игнорированию позиционной атаки не пошла бы на пользу. Но принесла её в краткосрочной перспективе – первый в истории большой трофей (Кубок Германии) и быстрое возвращение в еврокубки.

Поэтому рокировку отложили до сезона-22/23 – после просадки на старте пришёл Марко Розе. К тому моменту «Лейпциг» лишь отдалённо напоминал команду Нагельсманна. К лету коллектив потерял свои главные активы – Кристофера Нкунку, Доменика Собослаи и Йошко Гвардиола. Буквально трёх китов, на которых держался обновлённый проект. Ушёл и незаметный, но надёжный опорник Конрад Лаймер. При потерях такого масштаба необходимость обновления очевидна – и длительная перестройка была неизбежна. Розе приступил к ней, предварительно завоевав болельщиков попаданием в топ-3.

Розе получил материал для строительства

В «Лейпциге» свой особый подход к перестройке – для обновления проекта тренеру привозят перспективных юниоров, чтобы тот доводил их до ума и делал привлекательными лотами для европейских грандов. В прошлое межсезонье клуб тратил неожиданно много – 154 млн евро. Но направление кампании было прежним.

Лои Опенда, Кастелло Люкеба, Кристоф Баумгартнер, Эль Шадайлле Битшиабу – всё это молодые европейские таланты, которые успели набить себе какой-никакой ценник. Так что пришлось тратить больше обычного. У «Лейпцига» уже отработано сотрудничество с другим клубом, которым владеет «Ред Булл», – «Зальцбургом». Оттуда в Германию переехали 20-летний форвард Беньямин Шешко и Николас Зайвальд.

Также селекционеры решили прощупать почву по другим игрокам – на правах аренды привезли полузащитника Фабио Карвальо из «Ливерпуля» и Хави Симонса из «Пари Сен-Жермен». Первый, к слову, уже вернулся в Англию и теперь арендован «Халлом».

В систему Розе пока интегрировались не все – если Симонс, Лукеба и Опенда регулярно появляются в стартовом составе, то у Битшиабу путь более тернистый. В ПСЖ он получал игровую практику потому, что не хватало топ-игроков в обороне. В «Лейпциге» состав более сбалансированный – и молодому французу предстоит набираться опыта.

Решают задачу-минимум

Коллектив в любом случае обновился довольно сильно. На флангах играют недавно пришедшие Симонс и Элмас, в атаке – новички Опенда и Шешко. И если Лои уже считается полноценным лидером, главным бомбардиром команды, то словенский футболист пока не показывает топ-уровень. Баумгартнеру и Зайвальду тоже ещё предстоит прогрессировать

Таким составом Марко Розе выполняет задачу-минимум, чтобы продолжить комплектование боеспособной команды. На протяжении 18 туров «Лейпциг» держался в зоне Лиги чемпионов – чемпионская гонка развивалась между «Байером» и «Баварией», в тройку неожиданно вклинился «Штутгарт». «Лейпцигу» не хватало стабильности результатов, чтобы подняться выше – конкурентам коллектив проиграл, плюс допускал осечки с середняками и андердогами (ничьи с «Бохумом» и «Вердером», поражения от «Вольфсбурга» и «Майнца»). Сейчас же команда замыкает топ-5.

В еврокубках тоже получилась плодотворная кампания – на групповом этапе удалось пройти в плей-офф на классе (забрали путёвки с «Ман Сити»). А в 1/8 финала получилось яркое противостояние с «Реалом». «Сливочные» добыли комфортное преимущество в гостях (1:0) – дома ожидалась более уверенная победа. Немцы же выдали мини-сенсацию. На «Сантьяго Бернабеу» они перехватили игровое преимущество, терзали мадридцев прессингом и даже повели в счёте. Только «галактикос» быстро сравняли и прагматично свели игру к ничьей.

«Лейпциг» не должен страдать амбициями «Баварии»

Само собой, текущие показатели «Лейпцига» — далеко не предел мечтаний. Но в случае с проектом Розе нужно смотреть надо не на статистику, а на перспективы. А они как раз радуют.

У «Лейпцига» один из самых молодых составов в лиге, которым Розе борется за ЛЧ – прививает им высокие амбиции. Те же Опенда, Баумгартнер, Элмас будут играть роль опытных товарищей для более молодых футболистов – в ближайшие годы в основной состав наверняка подтянутся крутые таланты. А те, что уже есть – Битшиабу, Зайвальд, Лукеба, Шешко – продолжат прогрессировать.

Главное, что в этом векторе есть последовательность – Шешко и Зайвальд набирались опыта в «Зальцбурге», после чего перешли по вертикали «Ред Булла» дальше. В рамках этой глобальной системы уже выстроилась единая для всех философия. Поэтому Доменико Тедеско не стали давать время на преодоление кризиса. Марко Розе был куда предпочтительнее – это выходец из Лейпцига, играл за местный «Локомотив» (теперь это любительская команда). Вдобавок как тренер немец 6 лет провёл как раз в «Зальцбурге», где перенял основные принципы. Если дать ему время и постепенно снабжать всё новыми талантами, это принесёт результат.

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