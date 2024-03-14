Состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня пройдут очередные игры в Лиге конференций.
İdman.biz сообщает, что состоятся ответные матчи 1/8 финала.
16 команд, продолжающих борьбу, постараются выйти в 1/4 финала. Представитель Турции «Фенербахче» примет дома «Сен-Жилуаз».
Отметим, что жеребьевка 1/4 финала, полуфинала и финала будет проведена 15 марта.
Лига конференций
1/8 финала, ответные игры
14 марта
21:45. «Фенербахче» — «Сен-Жилуаз».
Первая игра – 3:0
21:45. ПАОК – «Динамо» Загреб
Первая игра – 0:2
21:45. «Фиорентина» – «Маккаби» Хайфа.
Первая игра – 4:3
21:45. «Виктория» — «Серветт».
Первая игра – 0:0
00:00. «Астон Вилла» — «Аякс»
Первая игра – 0:0
00:00. «Брюгге» — «Мольде».
Первая игра – 1:2
00:00. «Лилль» — «Штурм»
Первая игра – 3:0
00:00. «Маккаби» Тель-Авив – «Олимпиакос»
Первая игра – 4:1
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