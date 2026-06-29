Робби Фаулер рассказал, какой футболист мог бы заменить Салаха в "Ливерпуле"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер в соцсетях высказался о футболисте, который мог бы заменить в составе мерсисайдцев нападающего Мохамеда Салаха, ранее выступавшего за "красных", сообщает İdman.Biz.

"Вокруг много слухов относительно того, кого же подпишет "Ливерпуль", но среди всего этого я не увидел фамилии Пулишича. У него хороший возраст, уже играл в Премьер-лиге — потрясающий игрок. Я бы взял именно Кристиана — его путь чем-то похож на историю Салаха. Что думаете?" — сказано в публикации Фаулера.

В 34 матчах прошедшего клубного сезона Пулишич забил за "Милан" 10 голов и отдал четыре голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Ранее игрок выступал за "Челси" и дортмундскую "Боруссию".