"Лидс Юнайтед" подпишет воспитанника "Ливерпуля"

Полузащитник сборной Уэльса Гарри Уилсон с высокой долей вероятности присоединится к "Лидс Юнайтед" в качестве свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

Ранее хавбек выступал за "Фулхэм", в 41 матче клубного сезона-2025/2026 футболист забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт игрока с лондонцами был рассчитан до 30 июня 2026 года. Отмечается, что Уилсон подпишет с "павлинами" долгосрочное соглашение, оклад игрока станет выше, чем во времена выступления за "дачников".

Гарри Уилсон является воспитанником "Ливерпуля", в его послужном списке также есть "Халл Сити", "Кардифф Сити" и ряд других команд.