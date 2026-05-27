27 Мая 2026
RU

"Лацио" официально расстался с Маурицио Сарри

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 21:06
18
"Лацио" официально расстался с Маурицио Сарри

"Лацио" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Маурицио Сарри и его тренерским штабом.

"Футбольный клуб "Лацио" объявляет о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом в рамках Серии А.

Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Аталанту".

По итогам сезона-2025/2026 "Лацио" занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
21:26
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Каталонцы могут приобрести Энтони Гордона вместо Хулиана Альвареса
Инвестор оставил "Мюнхен-1860" без финансовых гарантий
18:46
Мировой футбол

Инвестор оставил "Мюнхен-1860" без финансовых гарантий

Клуб должен за неделю найти 2,7 млн евро, чтобы избежать перевода в четвертый дивизион

Раскрыта тайна вирусного разговора Гвардиолы с пустым креслом
18:09
Мировой футбол

Раскрыта тайна вирусного разговора Гвардиолы с пустым креслом

Аккаунт Кубка Англии Кубок Англии объяснил мемный эпизод с тренером "горожан"

"Фиорентина" определилась с новым главным тренером
17:49
Мировой футбол

"Фиорентина" определилась с новым главным тренером

Фабио Гроссо близок к назначению во флорентийский клуб

Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге
14:24
Мировой футбол

Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге - ВИДЕО

Полиция вмешалась в столкновения перед финалом Лиги конференций
Биатлонист сборной Норвегии потерял память после падения
14:04
Мировой футбол

Биатлонист сборной Норвегии потерял память после падения

Мартин Улдаль получил сотрясение мозга во время отдыха с Гро Рандби

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках