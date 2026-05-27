"Лацио" официально расстался с Маурицио Сарри

"Футбольный клуб "Лацио" объявляет о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом в рамках Серии А.

Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Аталанту".

По итогам сезона-2025/2026 "Лацио" занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.