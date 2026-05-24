Президент "Баварии" ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"

24 Мая 2026 09:47
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к нападающему мюнхенского клуба Харри Кейну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Das Erste, функционер дал понять, что английский форвард не покинет команду.

"Гарри Кейн - лучший трансфер из всех, что мы совершали", - заявил Хенесс.

Также он отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны "Барселоны".

"Бавария" - клуб, который не продает, а покупает", - подчеркнул почетный президент мюнхенцев.

На вопрос о том, может ли он однозначно заявить, что Кейн останется в клубе, Хенесс ответил:

"Да. И у "Барселоны" все равно нет денег".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает Харри Кейна в качестве долгосрочной замены Роберту Левандовски, который может стать свободным агентом после окончания сезона.

Контракт английского нападающего с "Баварией" рассчитан до 2027 года.

