"Реал" победил "Атлетик", "Барселона" уступила "Валенсии": результаты 38-го тура Ла Лиги - ВИДЕО

"Реал" на своем поле победил "Атлетик" в матче 38-го тура чемпионата Испании — 4:2.

У хозяев голы забили Гонсало Гарсия, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Браим Диас.

Результативной передачей отметился Дани Карвахаль, который вместе с Давидом Алабой провели последний матч за "сливочных". Защитникам устроили прощальный коридор после замены.

У гостей отличились Горка Гурусета и Урко Исета.

"Реал" набрал 86 очков и занял второе место в таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 45 очками — на 12-й строчке.

В параллельном матч "Валенсия" дома победила "Барселону" — 3:1.

У хозяев забили Хави Герра, Луис Риоха и Гвидо Родригес, единственный гол гостей на счету Роберта Левандовски.

"Барселона" завершила сезон-2025/26 на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 94 очками. "Валенсия" стала девятой с 49 очками.

В параллельных матчах "Бетис" одолел "Леванте" (2:1), "Сельта" победила "Севилью" (1:0), "Хетафе" обыграл "Осасуну" (1:0), "Эспаньол" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью (1:0), "Райо Вальекано" победил "Алавес" (2:1), "Мальорка" разгромила "Реал Овьедо" (3:0), а "Жирона" сыграла вничью с "Эльче" (1:1).

"Мальорка" заняла 18-е место с 42 очками и не смогла сохранить место в Ла Лиге, уступив "Леванте" (16-е место) и "Осасуне" (17-е место) по дополнительным показателям. "Жирона" стала 19-й с 41 очком и также вылетела в Сегунду. Замкнул таблицу "Овьедо", набравший 29 очков.

По итогам сезона-2025/26 Ла Лиги "Сельта" и "Реал Сосьедад" сыграют в общем этапе Лиги Европы, "Хетафе" — в квалификации Лиги конференций.