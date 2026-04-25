25 Апреля 2026 21:22
Руни назвал главного претендента на приз лучшему игроку года в английском футболе

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни в разговоре с капитаном "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем заявил, что именно он заслуживает получить приз лучшему игроку года в английском футболе, сообщает İdman.Biz.

"Мы подходим к концу сезона, относительно скоро состоится вручение награды лучшему игроку года. Я действительно считаю, что в этом году ее должен забрать ты. Даже в непростые для команды времена ты стабильно привносишь очень многое и ведешь за собой. Считаю, что ты идеальный пример для своих одноклубников. Думаю, ты возьмешь этот приз. Ты должен его выиграть", — приводит слова Руни официальный сайт манкунианцев.

