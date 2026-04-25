Джеймс Траффорд отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Сити" Джеймс Траффорд не станет игроком "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес со стороны "красных дьяволов". 22-летний футболист принял решение сменить чемпионат в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Траффорд намерен покинуть стан "горожан" ради статуса основного голкипера. В текущем сезоне англичанин не получает достаточного количества игрового времени из-за высокой конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

Главным претендентом на вратаря является итальянский "Ювентус". Туринский клуб внимательно следит за прогрессом игрока и готов предложить за трансфер около 20 миллионов евро. Также интерес к Траффорду проявляют английские "Астон Вилла" и "Ньюкасл", однако сам футболист отдает приоритет переезду в Италию.

İdman.Biz
