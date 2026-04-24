УЕФА дисквалифицировал игрока "Бенфики" после скандала с Винисиусом

24 Апреля 2026 18:33
УЕФА принял решение о дисквалификации игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни по итогам разбирательства инцидента с форвардом "Реала" Винисиусом Жуниором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, футболист отстранен на шесть матчей. При этом три встречи он пропустит сразу, а еще три носят условный характер и вступят в силу в случае повторного нарушения в течение двух лет.

Инцидент произошел в феврале во время матча Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" обыграла "Реал" со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус обратился к арбитру, заявив о расистском оскорблении со стороны соперника.

По словам бразильца, в его адрес прозвучало оскорбление "обезьяна". Сам Престианни позже отрицал расистский характер своих слов.

