Клаудио Раньери покинул пост советника "Ромы"

74-летний Клаудио Раньери официально сложил полномочия старшего советника "Ромы". Пресс-служба клуба подтвердила уход специалиста, отметив его вклад в стабилизацию ситуации в сложный для команды период.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной отставки стали разногласия между Раньери и главным тренером Джаном Пьеро Гасперини. Сообщается, что конфликт затронул вопросы трансферов и управления штабом, после чего руководство клуба приняло сторону главного тренера.

"Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в "Рому". Он руководил командой в очень трудное время, и мы всегда будем благодарны за его усилия", — говорится в заявлении римлян.

В "Роме" подтвердили полное доверие к Гасперини. На текущий момент после 33 туров Серии А команда занимает шестое место в таблице, набрав 58 очков.