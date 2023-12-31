Верратти и еще пять игроков, на которых "Барселоне" надо обратить внимание в январе

Ситуация вынуждает «Барселону» снова искать средства на трансферы



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В январе к «Барселоне» присоединится талантливый бразильский нападающий Витор Роке, но каталонскому клубу также надо подумать об укреплении средней линии.

«Барселона» нуждается в усилении состава. Это ощущение не покидает с первых дней текущего сезона. Несмотря на все финансовые трудности, в последние годы сине-гранатовым все равно удавалось выходить на трансферный рынок, и при этом очень даже эффективно. Роберт Левандовский, хотя и не играет уже на прежнем уровне, помог «Барсе» завоевать чемпионский титул. В игре Жюля Кунде достаточно недостатков, но он способен играть сразу на нескольких позициях. Илкай Гюндоган, за которого даже не пришлось платить, тоже оказался отличным подписанием.

Но, разумеется, были и промахи, особенно прошлым летом. Почти сразу стало ясно, что Ориоль Ромеу не тот, кто способен заменить Серджи Бускетса. Жоау Феликс отчасти дал понять, почему от него отказались в «Атлетико» и «Челси».

В январе «Барселона» наверняка постарается сделать хотя бы одно приобретение в полузащиту. Как известно, в этом сезоне команде Хави больше не поможет Гави, получивший серьезную травму колена. Остальные здоровы, но их уровень игры не всегда соответствует требованиям клуба. В «Барсе» не скрывают, что им срочно нужен еще один центральный полузащитник.

GOAL составил небольшой список из игроков средней линии, которые могут пригодиться «Барселоне» этой зимой.

Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»)

Известно, что Хави нравится игра Ло Чельсо. И в этом нет ничего удивительного: аргентинец отлично подкован в тактическом плане и при этом способен участвовать в созидании. В этом плане почти нет сомнений, что он быстро адаптируется к игровой системе каталонского клуба. Он как раз один из тех, кто может стать идеальной заменой для Гави.

Несколько месяцев назад можно было легко представить, что Джовани в январе уедет из Лондона, но с тех пор кое-что изменилось. В ноябре Джеймс Мэддисон получил неприятную травму, из-за чего главному тренеру «шпор» Энджу Постекоглу приходится регулярно выпускать Ло Чельсо, который быстро доказал, что на него можно рассчитывать в сложный момент.

Это стало еще одним подтверждением, что Хави не зря высоко оценивает уровень 27-летнего хавбека. Но с учетом кадровой ситуации в «Тоттенхэм» оформить этот трансфер в январе будет не так просто, как раньше, но «Барса» наверняка попробует договориться.

Марко Верратти («Аль-Араби»)

Об уходе Верратти из «Пари Сен-Жермен» было сказано слишком много. Кто-то утверждает, что клуб проявил к нему неуважение. Остальные уверены, что инициатором продажи итальянца стал Луис Энрике, по мнению которого он уже не так хорош, чтобы регулярно приносить пользу на высочайшем уровне.

В любом случае, теперь Марко играет в Катаре, где уровень конкуренции заведомо гораздо ниже.

«Аль-Араби» на данный момент находится за пределами топ-3. Поговаривают, что Верратти уже в январе может вернуться в Европу, если подвернется интересный вариант с арендой.

«Барсе» точно стоит обратить внимание на экс-игрока «ПСЖ». К слову, в 2017 году Верратти был очень близок к переходу в клуб из столицы Каталонии. С тех пор произошло немало изменений в худшую сторону, но для Верратти это отличная возможность снова оказаться в европейском футболе. Хави вряд ли откажется от игрока с таким опытом.

Адриен Рабьо («Ювентус»)

Рабьо можно назвать довольно разносторонним полузащитником. В случае необходимости он способен не только контролировать мяч, но и участвовать в отборе. Нельзя сказать, что он хорош только в каком-то одном конкретном компоненте.

Как раз в таком футболисте сейчас и нуждается «Барса». Рабьо - игрок достаточно высокого уровня с большим опытом и правильным менталитетом. Такие обычно быстро становятся основными в любой команде.

Хави, скорее всего, тоже так считает. Рабьо можно использовать в качестве восьмого номера или даже как опорного полузащитника. Если верить СМИ, «Ювентус» из-за финансовых проблем не будет препятствовать переходу Адриена в другой клуб, если получит выгодное предложение. Возможно, это не самый привлекательный вариант в медийном плане, но Рабьо точно усилит нынешнюю «Барселону».

Артюр Вермерен («Антверпен»)

В «Барселоне» отлично знакомы с возможностями бельгийца по матчам с «Антверпеном» в Лиге чемпионов этой осенью. Но также известно, что за Вермереном внимательно следят как минимум два клуба АПЛ - «Арсенал» и «Вест Хэм».

При этом очевидно, что «Барса» остро нуждается в игроке такого плана, в отличие от того же «Арсенала», полузащита которого явно не испытывает недостатка в исполнителях. То же самое можно сказать и про «Вест Хэм», у которого есть Томаш Соучек, Эдсон Альварес и Джеймс Уорд-Проуз.

Между тем, Хави четко дал понять, что ждет от руководства активных действий на трансферном рынке уже зимой. Вермерену всего лишь 18 лет, но, кажется, он уже готов к переезду в топ-чемпионат.

Жоржиньо («Арсенал»)

Изначально переход Жоржиньо казался довольно странным решением «Арсенала», но в итоге он неплохо провел вторую часть прошлого сезона, заметно укрепив среднюю линию «канониров».

Но в текущей кампании бразилец с итальянским паспортом далеко от статуса игрока основного состава, в том числе из-за ошибок в некоторых важных матчах.

С учетом того, что его контракт истекает в июне этого года, у «Барсы» есть неплохая возможность заполучить опытного игрока, который в паре с Френки де Йонгом может стать серьезным звеном в каталонской полузащите. Несмотря на некоторые нюансы, надо не забывать, что это игрок сборной Италии.

Амаду Онана («Эвертон»)

Четыре месяца назад «Барса» наверняка договорилась бы с «Эвертоном», который в тот момент столкнулся с финансовыми проблемой и угрозой санкций.

В итоге АПЛ наказала «ирисок», сняв с них десять очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

С тех пор «Эвертон», как ни странно, добился существенного прогресса в игровом плане. Если бы не штраф, команда Шона Дайча боролась бы за путевку в еврокубки.

Тем не менее, будет интересно посмотреть, как себя поведет «Эвертон», если в январе появятся желающие приобрести Онана.

Амаду отвечает многим требованиям «Барселоны», иногда его даже сравнивают с Яя Туре. Известно, что «Эвертон» попросит за него 60 миллионов долларов, и это чересчур много для «Барсы», но в ее случае все равно ничего нельзя исключать.

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