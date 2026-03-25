Сеск Фабрегас может стать новым тренером "Челси"

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас может сменить английского специалиста Лиама Росеньора на посту главного тренера "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание TEAMtalk, "синие" пристально следят за испанцем на случай, если клуб решит расстаться с нынешним тренером в конце сезона. Его прогрессивный стиль игры, основанный на владении мячом, успехи в развитии молодых талантов привлекли внимание лондонцев.

По данным источника, Росеньор, который был назначен в январе 2025-го и подписал долгосрочный контракт до 2032 года, пользуется поддержкой руководства "Челси", которое настаивает на том, что даст ему время реализовать свое видение. Однако, если клуб не попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2026/2027, может произойти смена тренера.