25 Марта 2026 04:42
Сеск Фабрегас может стать новым тренером "Челси"

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас может сменить английского специалиста Лиама Росеньора на посту главного тренера "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание TEAMtalk, "синие" пристально следят за испанцем на случай, если клуб решит расстаться с нынешним тренером в конце сезона. Его прогрессивный стиль игры, основанный на владении мячом, успехи в развитии молодых талантов привлекли внимание лондонцев.

По данным источника, Росеньор, который был назначен в январе 2025-го и подписал долгосрочный контракт до 2032 года, пользуется поддержкой руководства "Челси", которое настаивает на том, что даст ему время реализовать свое видение. Однако, если клуб не попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2026/2027, может произойти смена тренера.

Новости по теме

СМИ: Игор Тудор покинул "Тоттенхэм" после 38 дней работы
03:40
Мировой футбол

СМИ: Игор Тудор покинул "Тоттенхэм" после 38 дней работы

Под его руководством "шпоры" провели семь матчей
Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии
01:50
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии

Кварацхелия провел 47 матчей в составе национальной команды
"Атлетико" опубликовал ролики со спорными решениями в пользу "Реала" - ВИДЕО
01:30
Мировой футбол

"Атлетико" опубликовал ролики со спорными решениями в пользу "Реала" - ВИДЕО

Та встреча закончилась победой "сливочных"
Пулишич высказался о слухах относительно своего ухода из клуба
00:20
Мировой футбол

Пулишич высказался о слухах относительно своего ухода из клуба

Ранее сообщалось о предполагаемом интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед"
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
Андреа Камбьязо может перебраться в испанский гранд
24 Марта 22:40
Мировой футбол

Андреа Камбьязо может перебраться в испанский гранд

Итальянский гранд оценивает трансфер Камбьязо в € 50 млн

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open