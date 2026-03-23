23 Марта 2026 22:15
Защитник "Реала" извинился перед командой

Защитник футбольного клуба "Реал" Трент Александер-Арнольд принес извинения команде после опоздания на тренировку.

Как передает İdman.Biz, английский футболист опоздал примерно на 20 минут на субботнее занятие, из-за чего не был включен в стартовый состав на матч против "Атлетико".

Сообщается, что игрок извинился перед тренером Альваро Арбелоа, капитаном Дани Карвахалем и партнерами по команде. В клубе отметили, что он поступил корректно и достойно.

В итоге Александер-Арнольд вышел на замену на 64-й минуте встречи, в которой "Реал" одержал победу со счетом 3:2.

Следующий матч мадридский клуб проведет 4 апреля на выезде против "Мальорки".

