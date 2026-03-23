Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале

Голкипер "Манчестер Сити" Джеймс Траффорд вошел в историю Кубка английской лиги.

Как передает İdman.Biz, 23-летний вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в финальном матче против "Арсенала" (2:0), став самым молодым английским голкипером за последние 48 лет, которому удалось сыграть "на ноль" в решающей встрече турнира.

Победу "горожанам" принес дубль О'Райли, отличившегося на 60-й и 64-й минутах.

Таким образом, "Манчестер Сити" завоевал трофей, а Траффорд отметился историческим достижением в финале.