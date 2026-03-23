Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии

Нападающий "Ливерпуля" Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии.

Как передает İdman.Biz, футболист был признан недоступным для участия в ближайших матчах после медицинского обследования в тренировочном центре национальной команды. Решение было принято по согласованию с клубом.

Вместо Кьезы в сборную вызван игрок "Болоньи" Николо Камбьяги.

26 марта сборная Италии сыграет против Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира за право участия в чемпионате мира 2026 года. В случае победы команда встретится с победителем пары Уэльс - Босния и Герцеговина.