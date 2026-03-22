23 Марта 2026
Флик повторил рекорд Гвардиолы в "Барселоне", выдав серию побед дома

22 Марта 2026 22:50
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик повторил рекорд каталонского клуба в XXI веке по числу домашних побед подряд. В 29-м туре Ла Лиги "сине-гранатовые" на своем поле одолели "Райо Вальекано" (1:0). Команды играли на стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне, сообщает İdman.Biz.

Данная победа стала для "Барселоны" Флика 15-й подряд на своем поле. Ранее в XXI веке подобное достижение покорялось клубу лишь при испанском главном тренере Хосепе Гвардиоле (2010-2011). Следующим домашним матчем для "Барселоны" станет дерби с "Эспаньолом" в 31-м туре 11 апреля.

После 29 встреч испанского чемпионата "Барселона" набрала 73 очка и возглавляет чемпионскую гонку. Мадридский "Реал" отстает на семь очков и имеет игру в запасе.

