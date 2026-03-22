"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в финале Кубка лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в финале Кубка английской лиги со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

У "горожан" дубль оформил Нико О'Райли, забив на 60-й и 64-й минутах.

"Манчестер Сити" выиграл трофей Кубка лиги в 9-й раз в истории. Рекорд принадлежит "Ливерпулю" — 10 титулов. У "Арсенала" — два трофея в девяти финалах.

В очных противостояниях "Манчестер Сити" победил "Арсенал" впервые с апреля 2023 года. С тех пор "канониры" выиграли трижды, еще три матча завершились вничью.