Автобус с болельщиками "Ман Сити" загорелся перед финалом Кубка лиги

Автобус, перевозивший болельщиков "Манчестер Сити" в Лондон на матч финала Кубка английской лиги с "Арсеналом", загорелся на одном из участков дороги. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Manchester Evening News.

Из-за происшествия движение на трассе М6 оказалось значительно затруднено. Отмечается, что пассажиров транспортного средства успели эвакуировать, они остались ждать на обочине дороги. О серьезных угрозах жизни и здоровью любителей футбола не сообщается. Позднее болельщики пересели на другие автобусы.

"Мы можем подтвердить, что сегодня утром на южном направлении платной автомагистрали M6 произошел инцидент с участием одного из наших автобусов. Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Мы благодарны службам экстренной помощи за оперативную реакцию.

Автобус перевозил болельщиков на финал Кубка английской лиги, и все пассажиры благополучно пересели в другие автобусы, направляющиеся на стадион. Мы сотрудничаем с властями, чтобы разобраться в обстоятельствах дела, и будем предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости", — сказано в сообщении компании-перевозчика.