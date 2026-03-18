Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ

Главные тренеры лиссабонского "Спортинга" и норвежского "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский клуб одержал победу со счетом 5:0 (5:3 по сумме двух встреч) и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, наставник гостей Кьетиль Кнутсен признал полное превосходство соперника.

"Мы не играли в футбол, мы играли на результат, и это бремя оказалось для нас слишком тяжелым. "Спортинг" вышел на поле без страха, в то время как мы думали о последствиях каждого касания мяча. Это сделало нас пассивными. Не могу точно сказать, почему так произошло, но нам редко удавалось показать конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей истинной идентичности", - заявил специалист после поражения в Лиссабоне.

В свою очередь, главный тренер "Спортинга" Руи Боржеш выразил гордость за действия своих подопечных.

Он заявил: "Мы знали, на что способен "Буде-Глимт", но сегодня увидели лучший "Спортинг". С первой тренировки в команде чувствовалось единство. Энергия была совершенно иной, а желание сделать что-то особенное - безграничным. Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что это будет особенный вечер. Даже если бы мы выиграли 2:0, я все равно гордился бы своей командой. Этот результат - следствие веры, решимости и интенсивности, которую мы вложили в игру".

Отметим ,что "Спортинг" совершил редкое достижение в истории Лиги чемпионов, отыграв дефицит в три мяча после первого матча (0:3). Для лиссабонцев это первый выход в четвертьфинал главного еврокубка с 1983 года.