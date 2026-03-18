18 Марта 2026 14:07
Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ

Главные тренеры лиссабонского "Спортинга" и норвежского "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский клуб одержал победу со счетом 5:0 (5:3 по сумме двух встреч) и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, наставник гостей Кьетиль Кнутсен признал полное превосходство соперника.

"Мы не играли в футбол, мы играли на результат, и это бремя оказалось для нас слишком тяжелым. "Спортинг" вышел на поле без страха, в то время как мы думали о последствиях каждого касания мяча. Это сделало нас пассивными. Не могу точно сказать, почему так произошло, но нам редко удавалось показать конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей истинной идентичности", - заявил специалист после поражения в Лиссабоне.

В свою очередь, главный тренер "Спортинга" Руи Боржеш выразил гордость за действия своих подопечных.

Он заявил: "Мы знали, на что способен "Буде-Глимт", но сегодня увидели лучший "Спортинг". С первой тренировки в команде чувствовалось единство. Энергия была совершенно иной, а желание сделать что-то особенное - безграничным. Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что это будет особенный вечер. Даже если бы мы выиграли 2:0, я все равно гордился бы своей командой. Этот результат - следствие веры, решимости и интенсивности, которую мы вложили в игру".

Отметим ,что "Спортинг" совершил редкое достижение в истории Лиги чемпионов, отыграв дефицит в три мяча после первого матча (0:3). Для лиссабонцев это первый выход в четвертьфинал главного еврокубка с 1983 года.

Новости по теме

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:08
Мировой футбол

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ

По итогам игр в среду станут известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне
12:58
Мировой футбол

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне

Федерация требует отменить техническое поражение за протест в финале

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
12:43
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

Франк Де Блекере будет работать инспектором судей на матче "Барселона" — "Ньюкасл"

Винисиус объяснил свой жест в адрес фанатов "Манчестер Сити"
12:28
Мировой футбол

Винисиус объяснил свой жест в адрес фанатов "Манчестер Сити"

Форвард "Реала" прокомментировал эпизод после гола

Арне Слот может вернуться в Нидерланды по окончании сезона
11:58
Мировой футбол

Арне Слот может вернуться в Нидерланды по окончании сезона

Гранд Эредивизии уже начал официальные переговоры со специалистом
Роберт Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны"
11:43
Мировой футбол

Роберт Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны"

Нападающий согласен на снижение зарплаты и сокращение игрового времени

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер