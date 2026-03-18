Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен

18 Марта 2026 09:15
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времен среди тренеров после ответного матча 1/8 финала главного еврокубка с мадридским "Реалом" (1:2). Напомним, "горожане" вылетели из ЛЧ по итогам двухматчевого противостояния (общий счет — 1:5).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Zone, Гвардиола стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, выбывшим из турнира от одной и той же команды три сезона подряд. Ранее в сезоне-2024/2025 команда из Манчестера уступила "Реалу" в стыковом раунде плей-офф (общий счет — 2:3), в сезоне-2023/2024 — в четвертьфинале (4:4, 3:4 пен.).

Отметим, команда Гвардиолы вылетела от "Мадрида" в четвертом плей-офф ЛЧ за последние пять сезонов.

İdman.Biz
