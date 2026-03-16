"Ренн" проиграл "Лиллю" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У хозяев отличился Эстебан Леполь, у гостей — Матиас Фернандес-Пардо и Хакон Харальдссон. Также на счету Фернандеса-Пардо результативная передача.

У "Ренна" прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает седьмое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр. "Лилль" (44 очка после 26 встреч) располагается на пятом месте.

В других матчах дня "Страсбур" и "Париж" разошлись миром - 0:0, "Мец" проиграл "Тулузе" - 3:4, "Гавр" и "Лион" выдали ничью без забитых мячей".