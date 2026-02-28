Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что команда сможет отыграть крупное отставание в полуфинале Кубка Испании против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Managing Barca, каталонцы проиграли первый матч со счетом 0:4, однако Лапорта настроен оптимистично перед ответной встречей. "В трех последних финалах мы преподали урок "Реалу", а теперь можем переломить противостояние с "Атлетико" в ответном матче у себя дома", - заявил Лапорта.

Ответный поединок состоится 3 марта на "Камп Ноу". Перед этим "Барселона" проведет матч Ла Лиги против "Вильярреала" на своем поле.