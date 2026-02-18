Матч "Реал" - "Бенфика" оказался в центре судейского скандала

Несколько эпизодов с участием игроков мадридского "Реала" вызвали обсуждение после гостевого матча с "Бенфикой" (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, наибольшие вопросы возникли по моменту с участием Федерико Вальверде. Полузащитник жестко сыграл против Самуэла Даля, ударив его кулаком по лицу, однако главный арбитр не показал ему даже желтую карточку.

Кроме того, предметом споров стало нарушение Винисиуса Жуниора вблизи штрафной площади на Ричарде Риосе. Бразилец уже имел предупреждение, однако вторую желтую карточку за этот эпизод не получил.

Обсуждение вызвал и момент с Килианом Мбаппе. Сообщается, что форвард, имея желтую карточку, пробил мяч в сторону болельщиков "Бенфики", однако арбитр не стал удалять игрока.

Еще один спорный эпизод произошел в борьбе Леандро Баррейро и Эдуардо Камавинги. В одном из моментов Камавинга, выпрыгивая за верховым мячом, приземлился на грудь лежащего на газоне соперника.

На данный момент УЕФА не выступил с официальным заявлением по поводу работы судейской бригады в этом матче.