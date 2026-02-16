Арбелоа определился со стартом Трента на матч с "Бенфикой"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа принял решение по участию Трента Александер-Арнольда в игре Лиги чемпионов против "Бенфики".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Marca, английский защитник выйдет в стартовом составе мадридцев. Футболист недавно восстановился после травмы и впервые с декабря появился в основе в матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада", где отметился результативной передачей.

Отмечается, что у наставника "сливочных" нет сомнений в готовности бывшего игрока "Ливерпуля".

Первая встреча "Бенфики" и "Реала" пройдет в Лиссабонею 18 февраля.