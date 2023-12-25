"Манчестер Сити" выиграл все. Что дальше?

İdman.biz представляет статью со ссылкой на terrikon.com.

Победой в Клубном чемпионате мира "Манчестер Сити" закрыл сумасшедший год, в течение которого выиграл пять титулов. Теперь команда имеет все, что только можно иметь, кроме титулов победителей Лиги Европы и Лиги конференций (которые иметь вряд ли собирается). Ее тренер Пеп Гвардиола тоже собрал здесь все. Возникает вопрос: что дальше, какие стимулы можно еще найти в такой ситуации? Terrikon.com пытается это понять...

Четыре чемпионских титула подряд

За всю историю чемпионата Англии - хоть в формате АПЛ, хоть ранее - никто не выигрывал титул четыре сезона подряд. Да и хет-трик - явление в английском футболе редкое. За 135 лет это удавалось только четырем клубам: "Хаддерсфилду", "Арсеналу", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед". Ах, ну да - теперь к этому пантеону присоединился и "Манчестер Сити". Титул, завоеванный в мае этого года, стал третьим подряд. Если удастся еще раз, "горожане" войдут в историю, сделав то, чего никому никогда еще не удавалось.

Кажется, что никакого другого стимула Гвардиола выдумать для себя уже не может. Впрочем, он - человек специфический, он к каждой игре относится, как к решающей, и при таком подходе, может тренировать сколько угодно. Уходить, во всяком случае, пока не собирается. Недавно, когда его об этом спросили на пресс-конференции, ответил в свойственном себе стиле: "Если хозяева не уволят, еще поработаю". Контракт у него - до лета 2025.

Два требла подряд

И этого тоже никто не делал. Более того - за всю историю английского футбола только одной команде удавалось собрать требл. Угадайте, кому? Конечно, "Манчестер Юнайтед" - в незабываемом 1999. Для "Сити" был принципиально важно повторить успех земляков, а превзойти - тем более заманчиво. Для этого можно и постараться, в этом - сверхзадача для Гвардиолы, правда, короткая, всего до следующего лета.

Bылeтев из Кубка английской лиги, "горожане" могут сосредоточиться на трех турнирах. В Кубке Англии настоящая борьба разворачивается с января. В чемпионате положение не блестящее (четвертое место с отставанием в 5 очков от лидирующего Арсенала), но "Сити", бывало, и из худших выбирался передряг. В Лиге чемпионов все - в руках команды Пепа: соперник в первом раунде плей-офф - Копенгаген, сами понимаете, более чем подходящий. Короче, требл выглядит не так фантастически, как может показаться. Кстати, в начале декабря Пеп обронил фразу, что, мол, уйдет, если требла не будет. Шутил, наверное.

Больше титулов, чем у Алекса Фергюсона

Трудно себе представить, в какой клуб он может уйти. Не будем рассматривать MLS и Саудовскую Аравию - вряд ли его туда можно заманить даже изумрудными россыпями. Что в Европе? Как интересный эксперимент - возможно, Серия А, где Пеп еще не пробовал свои силы. Он собрал все титулы в трех топ-лигах континента. Сделать это в четвертой (неважно, в каком клубе) - да, любопытная задача, пусть и соревновательный уровень в Италии - не чета английскому.

Из других вариантов можно подумать о "Барселоне". Завершить тренерскую карьеру там, где начинал - красивый жест. В 2017 Пеп говорил, что никогда не вернется в "Барсу" как тренер ("Этот период для меня закончился") - но тогда клуб имел другого президента, который Гвардиоле был антипатичен. Сейчас он может думать иначе. В прошлом году он говорил: "Я бы вернулся в "Барселону", если бы это было необходимо. Если наши пути снова переплетутся, то мы сделаем это, но только естественным образом". Согласитесь, это уже приоткрывает врата возможностей. Может, в какой-то момент "станет необходимо"?

В обоих случаях - и в Серии А, и в "Барселоне" - он сможет выиграть много титулов. Сейчас у него - 37 за карьеру. Рекорд среди тренеров - у Алекса Фергюссона (49). Превзойти это немыслимое достижение - вот цель, которая может заставить Пепа двигаться дальше.

Рекорд по победам в Кубке английской лиги

Ну, а что "Манчестер Сити?" Чтобы найти какую-то волнующую перспективу для клуба на ближнем горизонте, нужно постараться. По количеству титулов чемпиона Англии лучшие - безнадежно далеко: "МЮ" - 20 титулов, "Ливерпуль" - 19 (у Сити - всего 9). Похожая картина - в Кубке Англии: Арсенал - 14, МЮ - 12, Сити - 7. Лет через 15-20, может, "горожане" и смогут атаковать эти достижения, но это уже будет неактуально для всех, кто сейчас причастен к команде.

Что еще остается? Например, Кубок английской лиги. Здесь у Сити есть возможность стать лучшим за всю историю: клуб имеет 8 побед, а рекордное достижение "Ливерпуля" - всего-то на одну больше. Правда, в этом сезоне это количество может увеличиться на одну ("красные" вышли в полуфинал и, кроме Челси, серьезных соперников не предвидится). Но все равно, в ближайшие годы нынешний состав Сити может постараться выйти вперед в списке победителей Кубка лиги. Так себе цель, прямо скажем - трофей к самым ценимым не относится. Но уж какая есть...

А другие цели для "Сити" придумать просто невозможно. Эта удивительная команда взяла уже множество вершин, и с каждой следующей уменьшается количество возможных мечтаний. Остается только пожелать ей подольше оставаться в статусе лучшей команды мира. В конце концов, это тоже может стать целью!

İdman.biz