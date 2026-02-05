Эден Азар назвал идеального тренера для "Челси"

Экс-нападающий мадридского "Реала" и "Челси" Эден Азар рассказал о своей мечте, чтобы лондонский клуб возглавил его бывший сокомандник Сеск Фабрегас. На данный момент испанский специалист возглавляет "Комо".

"Честно говоря, мы немного поговорили летом. Он один из лучших полузащитников в истории, и ему суждено стать одним из лучших тренеров. Я объяснил, что ему пора вернуться в "Челси", он пошутил на этот счет, но я действительно так думаю. Он любит футбол и знает о нем все. Я болею за "Челси" и желаю клубу всего наилучшего: поэтому я мечтаю видеть Сеска на скамейке запасных, а я бы сидел на трибунах позади него и наслаждался игрой", – приводит слова Азара İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Фабрегаса "Комо" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.