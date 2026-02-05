Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории "Галатасарая"

Аргентинский нападающий Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории турецкого Галатасарай, сообщает İdman.Biz.

Свой 73-й гол за стамбульский клуб Икарди забил в матче Кубка Турции против Истанбулспор, который завершился победой "Галатасарая" со счетом 3:1. Этот мяч позволил форварду превзойти прежнее достижение румынского полузащитника Георге Хаджи, на счету которого было 72 гола за клуб.

Мауро Икарди выступает за "Галатасарай" с 2022 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось, что руководство "Галатасарая" намерено продлить соглашение с нападающим еще на два-три года, однако при условии снижения годовой зарплаты с 10 до 8,5 миллиона евро.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Икарди составляет 6 миллионов евро.