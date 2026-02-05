Полузащитник "Галатасарая" потерял сознание после столкновения в матче Кубка Турции - ФОТО

Полузащитник "Галатасарая" Ахмед Кутуджу потерял сознание после жесткого столкновения с вратарем "Истанбулспора" Исой Доганом в матче Кубка Турции, сообщает İdman.Biz.

Инцидент произошел по ходу встречи группового этапа турнира. Кутуджу на высокой скорости столкнулся с голкипером соперника, после чего оказался на газоне без сознания. Эпизод вызвал шок у болельщиков на трибунах, а сам футболист был унесен с поля на носилках.

Вратарь "Истанбулспора" Иса Доган также получил повреждение и был вынужден покинуть поле, его сразу заменили. Несмотря на произошедшее, матч был продолжен.

Встреча завершилась победой "Галатасарая" со счетом 3:1. В составе стамбульского клуба отличились Мауро Икарди, Лукас Торрейра и Ахмед Кутуджу, который успел забить мяч до момента получения травмы.