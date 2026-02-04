Кубок Турции: "Галатасарай" одержал очередную победу - ВИДЕО

В Кубке Турции прошли очередные матчи третьего тура, сообщает İdman.Biz.

В группе A "Галатасарай" на своем поле принимал "Истанбулспор" и добился победы со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Мауро Икарди на 5-й минуте, Лукас Торрейра на 25-й и Ахмет Кутуджу на 33-й. У гостей единственный мяч забил Менди Мамаду на 26-й минуте.

В другом матче группы A "Фатих Карагюмрюк" на своем поле крупно уступил "Истанбул Башакшехир" - 1:4. Еще в одной встрече этой группы "Аланьяспор" уверенно обыграл "Болуспор" со счетом 4:0.

В группе B матч между "Генчлербирлиги" и "Эюпспор" завершился результативной ничьей - 2:2.